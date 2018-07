Lang kø på stor rejsedag: Uheld lukkede Storebæltsbroen

Et uheld på sjællandssiden af Storebæltsbroen resulterede i, at broen lørdag eftermiddag var lukket.

Et uheld ved Korsør gjorde tidligt lørdag eftermiddag, at Storebæltsbroen måtte lukkes.

- Det var tre biler, der stødte sammen i et harmionikasammenstød ved afkørsel 42 i østlig retning, siger Anders Mikkelsen, vagtchef ved Sydsjællands Politi.

Han fortæller, at der var to biler og en autocamper med i uheldet, og at ingen personer kom til skade.

Det skete formentlig, fordi de havde mere travlt med at kigge på uheld og derfor var uopmærksomme Anders Mikkelsen

- Men der skete en ophobning af trafikken i østgående retning fra betalingsanlægget og op mod højbroen, og fordi der ikke må holde stillestående biler på broen, besluttede de at lukke den fra Fyn, siger vagtchefen.

Omkring klokken 14 er broen igen åbnet, men ifølge Sydsjællands politi var der lidt tekniske udfordringer, der gjorde, at der var nogle biler, der hang på Fyn og ikke kunne få lov at køre over broen.

Oven i det skete der også et andet uheld i modsatte retning, altså i de vejbaner, der sender trafikken mod Fyn.

- Det skete formentlig, fordi de havde mere travlt med at kigge på uheld og derfor var uopmærksomme, siger vagtchef Anders Mikkelsen.

Ingen kom til skade i uheldet i vestgående retning heller. Ifølge vagtchefen er der ryddet op, så der igen er fri bane i retning mod Fyn.

Læs også Ferietid kan skabe kø og længere rejsetid på Fynske Motorvej

Også uheld i Nyborg

Også på fynssiden er der sket et uheld. Omkring afkørsel 46 Nyborg V brød en bil i brand kort efter klokken 13.

- Vi ved ikke, hvad branden skyldes, om det er en teknisk defekt eller andet. Vi har ikke fået anmeldelse om uheld. Men brandvæsenet har slukket bilen, og trafikken glider lige nu i én vognbane i vestgående retning, siger Anders Furbo Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Han fortæller videre, at de afventer at få bilen fjernet helt, så trafikken igen kan komme til at brede sig til begge spor.

Læs også Fuld udrykning: Nu bliver der ryddet hurtigere op på motorvejen