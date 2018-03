Storebæltsbroen sniffede svovl

Et måleinstrument - en såkaldt sniffer - på Storebæltsbroen har afsløret ulovlig udledning af svovl fra en norsk færge.

I sommeren 2016 registrerede snifferen på Storebæltsbroen tre tilfælde af udledning af svovl over de tilladte 0,1 procent fra den norske færge Color Magic, der sejler på ruten Oslo - Kiel, skriver det norske medie, Sysla Maritime ifølge Maritime Denmark.

De danske myndigheder videregav oplysninger til det norske Sjøfartsdirektorat, som gennemførte et uanmeldt tilsyn på skibet.

Læs også Miljøstyrelsen politianmelder rederier for forurening

Senere samme sommer slog snifferen på Storebæltsbroen igen alarm i to tilfælde fra samme skib, og da de norske myndigheder kontaktede Miljøstyrelsen i Danmark, fik de besked om yderligere fire tilfælde.

Vi føler ikke, at vi har gjort noget galt Svein Sørensen, daglig leder af Color Marine Verksted AS, Norge

Det førte til et bødeforlæg på 600.000 norske kroner til rederiet, Color Line. Det er den hidtil største bøde, de norske myndigheder har udstedt, siden reglerne trådte i kraft i 2015.

Color Line protesterer over bøden

- Vi føler ikke, at vi har gjort noget galt, siger Svein Sørensen, der er daglig leder af Color Marine Verksted AS til Sysla Maritime.

Han mener, at overskridelserne af grænseværdien for svovl skyldes to tekniske forhold.

- Vi har brugt ganske mange ressourcer på fikse begge dele, siger Svein Sørensen.

Hvad sagen ender med er nu op til det norske Klima- og Miljødepartement.

Læs også Uenighed om omfang af forurening i Lillebælt