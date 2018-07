Storebæltsbroen spærret i timevis: Sådan brød lastbil i brand

Lastbilchaufføren opdagede, at noget var galt og kørte ind i nødsporet. Nu er hans lastbil udbrændt.

Storebæltsbroen var i timevis spærret i begge retninger mandag eftermiddag på grund af en brændende lastbil på lavbroen. Både bil- og togtrafikken var ramt af ulykken.

Steen Nyland, der er vagtchef hos Fyns Politi, fortæller til TV 2/Fyn, at lastbilchaufføren kom kørende på Storebæltsbroen, da han lige pludselig opdagede, at noget var galt.

- Han kører derudaf og bliver opmærksom på, at der er noget galt med hydraulikken, siger Steen Nyland.

- Så går det hurtigt, og han kan lugte røg, og han kører ind til siden, fortsætter vagtchefen.

Læs også Brændende lastbil lukkede Storebæltsbroen for al trafik

Tyk, sort røg

Herefter kan chaufføren konstatere, at der er ild i lastbilen. Steen Nyland forsikrer, at der ikke har været nogen i fare i forbindelse med branden. Der er heller ikke kommet nogen til skade i forbindelse med uheldet på Storebæltsbroen.

Selv om der er åbnet for både tog- og biltrafik igen, vil der resten af eftermiddagen og ud på aftenen være forsinkelser, oplyser DSB.

Lastbilen var på vej mod Fyn, da den brød i brand på lavbroen og udviklede tyk, sort røg.

Politiet oplyste om branden omkring 13.30. Den brændende lastbil lukkede for al trafik over broen, mens der blev arbejdet på at slukke branden. Ifølge Fyns Politi kørte lastbilen med madaffald.

Storebæltsbroen åbnede i retning mod Fyn ved 17-tiden.

Lastbilen var på vej mod Fyn, da den brød i brand på lavbroen og udviklede tyk, sort røg. Foto: Christoph Bastrup