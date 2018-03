Storken er kommet til Fyn - tidligere end normalt

De fleste storke kommer til Danmark i april og maj.Storken ynglede oprindeligt i træer, og det gør de også stadig i et vist omfang, men i Danmark har rederne i mange år primært været anbragt på pæle eller bygninger, hvor man har sat et gammelt vognhjul eller et andet underlag op for at tiltrække storkene. Storkene parrer sig normalt april-maj.Mange tror, at storken udelukkende lever af frøer, men den spiser også snog, fisk, insekter, snegle, mosegrise, rotter, mus, æg og fugleunger.I Afrika består føden i langt større grad af insekter, og græshopper en en meget vigtig fødekilde for storken.Flere steder finder storken sin føde på lossepladser. Det gør den blandt andet i Spanien, hvor lodsepladserne ligger åbne hen, og derved udgør en vigtig fødekilde.Kilde: storkene.dk