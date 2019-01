Storm kan isolere halvø fra Fyn

Opdateret Helnæs Dæmningen forventes at blive lukket i tidsrummet 12.00 – 20.00. Hvis borgerne på Helnæs får brug for akut hjælp i det tidsrum, sikrer Beredskabet, at de kan få det. Alle borgere i de berørte områder, sikres desuden den nødvendige hjemme- og sygepleje. Baagø Færgen forventer at aflyse sejladserne i morgen eftermiddag, da højvandet giver problemer med klappen på Baagø.

DMI har udsendt varsel om, at vandstanden i Assens Havn onsdag forventes at stige til omkring 1.45 . onsdag den 2. januar 2019.

- Der er tale om en foreløbig prognose, og udviklingen kan derfor lige nu gå begge veje, skriver Assens Kommune på deres hjemmeside.

I tidsrummet fra omkring klokken 9.30 til cirka 21.00 onsdag forventes vandstanden at være mere end 1 meter over daglig vande. Vandstanden forventes at toppe omkring klokken 15.00

- Den varslede vandstand er cirka 15 centimeter lavere end ved sidste stormflod i januar 2017, skriver Assens Kommune.

Læs også Varsel om stormflod: Her kan du hente sandsække

Her kan vandet lukke vejene Nordre Havnevej og Ved stranden forventes at blive afspærret fra cirka klokken 12.00 til klokken 20.00. Udover forhøjet vandstand i Assens Havn forventes der også forhøjet vandstand langs kysten, der kan få betydning for områderne: Næsvej og kolonihaverne

Strandbakken på Helnæs

Skovkrogen

Brunshuse

Torø Huse Vej

Å Strandvej Desuden forventes Helnæs dæmningen at blive lukket onsdag fra cirka klokken 12.00 til klokken 20.00.

- Lige nu er vi i gang med at advisere naboerne omkring havnen om risikoen for den forhøjede vandstand, siger havnechef Ole Knudsen til hjemmesiden

Ole Knudsen opfordrer derfor borgerne til at holde sig opdateret om situationen i dagspressen og på kommunens facebookside samt hjemmeside, der løbende bliver opdateret.