Skibsværft i fare for at gå i stå: Stormflod kan stoppe 100 mand

I Nyborg pumpes der vand op af voldgraven og ud i Storebælt, i Kerteminde er der lagt noget der ligner 200 meter meter barriere i form af en såkaldt water tube ud på havnen, og i Assens gør værftsdirektøren sig mentalt klar til, at stå med 100 mand, som ikke kan udføre deres arbejde.

Det er midt på aftenen tirsdag en flig af den status der gøres, mens blandt andet Fyn venter på den varslede stormflod.

Det ventes at vandet onsdag vil stige op over kajkanten på havnen i Assens - og her ligger blandt andet Assens Skibsværft.

- Det er frustrerende. Sådan noget som det her ... Der er en masse ting på værftet som skal rykkes rundt og en masse installationer, der skal beskyttes. Vi gør alt for at sikre os, hvis der går noget galt, siger direktør Erling Pedersen, Assens Skibsværft.

Læs også Se kortet: Oversvømmer stormfloden dit hjem?

I 2017 løb vandet over kajen og ind i værftets bygninger, og håbet er denne gang, at sikringen mod vandmasserne holder.

- Vi håber på den holder, den water tube. Men vi ved ikke, hvad der sker før vi står i det. Det er meget ubehageligt, siger direktøren.

- Jeg håber man fremadrettet finder en løsning på det her. Det er hårdt at skulle have 100 mand stående her i morgen og at de så ikke kan lave noget, tilføjer Erling Pedersen.

Han vurderer, at hvis sikringen ikke holder, kan værftet risikere at stå stille i flere dage.

- Vi vil få store dagbøder på vores skibe, så det er en katastrofe, hvis det sker. Og hvis det sker, er der faktisk ikke noget at gøre. Vi kan ikke nå at stoppe noget som helst, og må lade vandet komme og tage den omkostning der bliver ved det.

Der er blevet arbejdet på at holde vandet ude på den rette side af kajkanten siden klokken 11.00 tirsdag. Udover at der er lagt en water tube ud på havnen, er der lavet sikring med grus.

Læs også Fakta: Sådan defineres stormflod

Læs også Se billederne: Beredskab Fyn arbejder mod tiden - stormsikring inden mørkets frembrud