Stormvejr aflyser færger til Ærø - Storebæltsbroen risikerer at lukke

Opdatering Storebæltsbroen varsler, at broen muligvis lukkes for al trafik mellem klokken 12 og 16.

Når rådhusklokkerne ringer nytåret ind, blæser det samtidig op til storm flere steder i landet. Derfor har Ærøfærgen allerede nu måtte aflyse flere afgange 1. januar.

På grund af stormvarslet aflyses alle afgange på Søby/Fynshav og Søby/Faaborg. Samtidig aflyses flere ture mellem Ærøskøbing og Svendborg. Det drejer sig om afgangene klokken 11.35/13.05 – 14.35/16.05 – 17.35/19.05 – 20.35/22.05.

Derudover oplyser selskabet, at passagerer skal orientere sig på hjemmesiden aeroe-ferry.dk, da der kan komme flere aflysninger i løbet af dagen.

Desuden varsler Storebæltsbroen, at der er risiko for, at broen lukkes for al trafik mellem klokken 12 og 16 på grund af stormvejeret.

Risiko for stormflod

Som følge af stormen er der desuden også risiko for forhøjet vandstand flere steder.

Allerede i løbet af nytårsdag stiger vandstanden i Lillebælt til over en meter. I løbet af aftenen og natten til onsdag vil det kulminere i fjordene. Derfor kan det give problemer for fynboer, der bor tæt på vandet.

I Odense Fjord forventes vandstanden ifølge prognoserne fra Danmarks Meteorologiske Institut at kulminere omkring midnat med cirka 130 centimeter forhøjet vandstand.

Derfor er man i Beredskab Fyn begyndt at forberede sig på det stormende nytår.

- Vi er i de indledende forberedelser, hvor vi vurderer de særligt udsatte områder. Vi har jo et stort område, så vi skal vurdere, hvor vi skal sætte ind, når det bliver værst omkring 2. januar. Derfor vurderer vi også, om vi skal kalde ekstra mand ind i de her dage, siger viceberedskabsdirektør hos Beredskab Fyn, Rene Cording, til TV 2.

Rene Cording oplyser, at særligt Odense Fjord har deres fokus netop nu.

I flere kommuner er der risiko for stormflod, og derfor oplyser Beredskab Fyn, at der kan hentes sand og sandsække flere steder.

Sand og sække uddeles efter først til mølle-princippet.