Gaming-interesserede fynboer kan glæde sig: Stort Awardshow kommer til Odense

Af Fanny Elvira Hansen Jensen

Stigende interesse for gaming

Interessen for gaming har i en længere årrække været stigende, og med mere end én million spillekonsoller rundt omkring i de danske hjem, mener danishgameawards, at argumenterne for et nyt forbedret awardshow er på sin plads.

TV2’s spilekspert og medstifter af Danish Game Awards (DGA), Thomas Bense fortæller:

- Der er i dag så mange initiativer omkring gaming i Danmark, at det fortjener et awardshow. DGA er bygget op på samme måde, som de kendte awards for musik, sport og mode – bortset fra, at vi har fuld fokus på computerspil, både i udlandet og herhjemme.

Under showet vil der blive uddelt 10 awards. Hvilke awards der er tale om, og andre detaljer om arrangementet vil løbende blive offentliggjort.

Odense – En gamingby

København var byen hvor showet sidst blev afviklet, tilbage i 2011, men at Odense er blevet ny værtsby for Danish Game Awards, er ikke en tilfældighed. Byen har nemlig de seneste to år været centrum for Danmarks hidtil største gaming events: Sæsonfinalen i ESL Pro League CS:GO og det store spil-expo, ODINCON.

De to arrangementer vender i år tilbage til Odense Congress Center og afholdes fra den 6.-8. december.

- Odense har virkelig taget gaming til sig med massevis af aktiviteter og initiativer, som for eksempel ESL og ODINCON, så det giver rigtig god mening at afholde DGA i byen. Jeg ser det som et perfekt match, udtaler spilekspert Thomas Bense.

Odense har før afholdt gamingarrangementerne ESL Pro League CS:GO og det store spil-expo, ODINCON. Foto: DGA

Du kan være med

Når Danish Game Awards den 5. december bliver afholdt klokken 20, er både spiludviklere, kendisser og e-sportsudøvere inviterede, men er du interesseret i spil og gaming bliver der mulighed for at købe billet til awardshowet, dog bliver der kun udbudt et begrænset antal.