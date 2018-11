Stort containerskib stødt på grund i fynsk farvand

Det knap 148 meter lange containerskib Mito Strait stødte natten til mandag på grund nord for Bogense. Der er umiddelbart ikke fare for olieudslip. Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Skibet var på vej fra Hamborg til Fredericia, da det omkring klokken fem mandag morgen stødte på havbunden tre-fire kilometer nord for Æbelø.

Her ligger skibet endnu mandag eftermiddag.

- Skibet er blevet tilbageholdt, for at de har kunnet lavet forskellige undersøgelser, blandt andet dykkerundersøgelser, af skibet og skroget. Der skulle ifølge mine oplysninger ikke være sket et olieudslip ved grundstødningen, og der er ikke fare for hverken folk i nærheden eller havets fisk. Men jeg ved, at de arbejder på sagen, fortæller Claus Elberth, der er vagtholdsleder i Forsvarets Operationscenter.

Flyttes med slæbebåde

Containerskibet vil efter gennemgangen blive flyttet til Fredericia, hvor det skal undersøges yderligere. Skibet vil blive flyttet ved hjælp af slæbebåde.

- Før man kan frigive den, skal man være helt sikker på, at den ikke lækker, hvis den begynder at sejle. Og når der er tale om bundberøring, vil rederiet gerne have den til havn, så de kan få den undersøgt. Det er helt almindelig rutine og procedure, siger Claus Elberth.

Det 148 meter lange og knap 14.000 ton tunge containerskib er indregistreret i det caribiske land Antigua og Barbuda og er bygget i 2006.

Skibets rute frem mod grundstødningen. Foto: Marinetraffic.com