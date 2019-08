Stort dansk rockband skal sparke Fynsk Fodbold Award i mål

Den 25. oktober fester fynsk fodbold, når der bliver afholdt Fynsk Fodbold Award 2019 i Otterup Idrætscenter.

Og til at sparke festlighederne i gang har DBU Fyn inviteret det populære rockband Carpark North.

- Vi har arbejdet længe på at lande Carpark North til awarden, fordi vi - som mange andre - ved selvsyn har oplevet, hvor fede de er live på en scene. Derfor glæder vi også helt vildt til at dele den oplevelse med spillere, trænere, klubledere, dommere og mange flere til Fynsk Fodbold Award, fortæller Claus Gramm Pedersen i en pressemeddelelse. Der er administrationschef i DBU Fyn.

Carpark North har senest spillet på Fyn under Tinderbox festival og Grøn Koncert, og ifølge administrationschefen kan bandet være med til at fuldende en stor aften.

- Vi har lagt os i selen for at blive ved med at gøre Fynsk Fodbold Award til en fest, der er værd at køre efter, og med Carpark North er jeg overbevist om, at vi har ramt skiven i forhold til musikken, siger Claus Gramm Pedersen.

Det er fjerde gang at fynske spillere, trænere, klubledere, dommere og mange flere samles til det populære awardshow, som de foregående to år har været udsolgt.

Foruden Carpark North er dansebandet Tennis inviteret til at sætte fart i de fynske fodboldfødder.