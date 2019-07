Stort fynsk sports- og fritidscenter konkurs

Et stort antal klubber, turister og andre brugere af Midtfyns Fritidscenter risikerer at stå uden tag over hovedet.

Bestyrelsen i Midtfyns Fritidscenter har fredag den 28. juni 2019 indsendt en konkursbegæring til Skifteretten. Det oplyser bestyrelsesformand i Midtfyns Fritidscenter Bo Andersen i en pressemeddelelse.

- Det er med tungt hjerte, men vi har i bestyrelsen desværre ikke set nogen anden udvej end at indgive en konkursbegæring på grund af likviditetsproblemer. Problemer, der blandt andet er opstået på grund af et kraftigt stigende aktivitetsniveau, som har medført betydeligt stigende energiudgifter, samt tilskud, der ikke har fulgt med aktivitetsniveauet, siger Bo Andersen.

Håber at kunne holde åbent

Midtfyns Fritidscenter er hjemsted for et stort antal lokale klubber. Centret har svømmehal, sportshaller, minigolf, beachvolleybane, udendørs boldbaner og tennisbaner.

Der er også vandrehjem, ferielejligheder og cafeteria i centret.

Over 20 klubber bruger centret.

- Vores store håb og eneste fokus er nu, at vi kan holde centret åbent, så de mange brugere fortsat kan benytte hallerne, svømmehallen og fitnessfaciliteterne, siger Bo Andersen.

Kommune er stor bidragyder

Faaborg-Midtfyn Kommune er den største økonomiske bidragsyder til fritidscentrets økonomi med et årligt tilskud på 6,6 millioner kroner.

Kommunen nu gået i dialog med kurator Hans Lindstrøm Svendsen om at sikre den fortsatte drift af centret.

- Lige som alle andre er vi i kommunalbestyrelsen meget ærgerlige over denne situation, siger borgmester Hans Stavnsager (S) i pressemeddelelsen..

Kommunen arbejder nu på at sikre, at skoler, foreninger og brugere fortsat kan bruge centrets faciliteter.

- Midtfyns Fritidscenter er en vigtig institution i vores kommune. Og det vigtigste for kommunalbestyrelsen er, at vi også om en uge, en måned og et år kan tilbyde borgerne og foreningerne på Midtfyn en sportshal og en svømmehal i topklasse, siger Hans Stavnsager