Stort galleri: Nordens største racerløb for fjernstyrede biler

Arena Fyn er i denne weekend fyldt med både professionelle racerkørere og legebørn i alle aldre. Alle har de en fælles interesse: Fjernstyrede biler.

I denne weekend er verdenseliten på besøg, når Nordens største racerløb for fjernstyrede biler, DHI Cup, køres i Arena Fyn i Odense.

Det er Odense R/C Minirace, der for niende gang arrangerer løbet, og indtil videre er alt gået helt efter planen - endda med en fynbo blandt medaljetagerne.

Folk kører på forskellige niveauer, hvor nogen kører hver dag og går op i det med liv og sjæl, mens andre kun finder bilen frem i weekenden. Men vi hygger os alle sammen med det Ulrich Rasmussen

- Hele arrangementet kører rigtig godt, og Vi er halvvejs gennem finalerne her midt på søndagen. Vi har endda fået en lokal kører på podiet, fortæller Ulrich Rasmussen, der er formand for Odense R/C Minirace.

Den lokale kører er Jesper Rasmussen fra Odense R/C Minirace, der er samlet blev nummer tre i off-road-klassen.

Jesper Rasmussen er blot en af i alt 310 tilmeldte deltagere fra næsten hele verden. En del af dem kører i flere klasser. 60-70 af kørerne er danske, og omkring 15 af deltagerne er fra klubben i Odense.

Læs også Fjernstyrede biler: Verdenseliten samlet i Odense til løb

- Så vi er vel en 240 mennesker herude. Det gør DHI Cup til det største løb i Norden, og man skal et godt stykke ned i Tyskland for at finde løb af den her størrelse, siger Ulrich Rasmussen.

Opstillingen af baner, podier, tribuner og teknisk område begyndte allerede i tirsdags. Hele arrangementet kan kun lade sig gøre, fordi en stor stab af frivillige hjælper til, forklarer Ulrich Rasmussen.

- Når vi får talt det hele sammen, så er vi nok en 35-45 stykker. Og så har vi en engelsk speaker og en tidtager fra Tyskland, der holder styr på alle omgangstider og sluttider. Han står med fire computere for at holde styr på de to baner, siger Ulrich Rasmussen.

60 kilometer i timen

Løbene køres på den måde, at ti biler ad gangen kører på hver af de to baner. Den ene bane er flad, og på den kører 2WD-bilerne, de forhjulstrukne. Den anden har bakker og hop, på den kører de firhjulstrukne fjernstyrede biler.

Læs også Fjernstyrede biler ræser i Odense

De ti biler kører fem minutter og så indtil den forreste kommer i mål. Derefter kører de andre deltagere, indtil de har kørt lige så mange omgange som vinderen.

Bilerne suser rundt på banerne med op til 60 kilometer i timen.

Race på niende år

DHI Cup blev kørt for første gang i 2010 og køres altså i år for niende gang.

Ulrich Rasmussen, formand for Odense R/C Minirace. Foto: Odense R/C Minirace

- Dengang var det i lidt mere begrænset format. Vi kørte i Søhushallen, og der var kun on-road-biler med. Det første år var der omkring 130 deltagere, så det er noget større i dag og med to baner, siger Ulrich Rasmussen.

Fascinationen af de fjernstyrede biler er kun en del af hele begejstringen, der får et arrangement som DHI Cup til at trække mere end 300 deltagere.

- Det er selvfølgelig en konkurrencesport, men det handler også meget om fællesskab og kammeratskab - også med venner og kørere fra udlandet. Og så har vi i klubben et fællesskab om at lave en unik event som det her. Så det har både en professionel og en hyggelig vinkel. Folk kører på forskellige niveauer, hvor nogen kører hver dag og går op i det med liv og sjæl, mens andre kun finder bilen frem i weekenden. Men vi hygger os alle sammen med det, siger Ulrich Rasmussen.