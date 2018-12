Stort lager af fyrværkeri konfiskeret

Fyns Politi fik torsdag et tip om et større lager af fyrværkeri i Nyborg, og tippet viste sig at være rigtigt.

Politifolkene rykkede torsdag eftermiddag ud til en adresse på Kirstensvej i den vestlige del af Nyborg.

- Ved ransagning på stedet blev der i en garage fundet 23 store batterier, fem store raketter samt 23 kanonslag med et samlet indhold af krudt på cirka 52 kilo, skriver Fyns Politi i døgnrapporten.

I følge reglerne er fem kilo krudt (NEM) den højest tilladte mængde fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem. NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde, Se forklaring nedenfor.

De store mængder fyrværkeri blev konfiskeret, og afhentet af ammunitionsryddere fra Skive Kaserne, de såkaldte EOD. De tog det konfiskerede fyrværkeri med tilbage til kasernen.

