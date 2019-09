Formodet skudepisode: Politiet er massivt til stede i Vollsmose

Fyns Politi er tirsdag aften mødt talstærkt op i Vollsmose i Odense. Krydset mellem Vollsmose Allé og Åsumvej er spærret. Det samme var krydset mellem Nyborgvej og Ejbygade, men det er nu ophørt.

Fyns Politi skriver i en pressemeddelelse, at der er anholdt syv personer i og omkring Vollsmose i forbindelse med en formodet skudepisode. Der er ingen meldinger om sårede.

Bil skød mod anden bil

Anmeldelsen kom klokken 18.10 og lød på skud i krydset ved Vollsmose Allé og Åsumvej. To biler blev set køre i høj fart fra stedet i hver sin retning.

Ifølge et vidne blev der skudt fra bagsædet af en sort mindre bil mod en anden bil. Krydset er afspærret for trafik, da politiet foretager tekniske undersøgelser.

TV 2/Fyn erfarer, at brandvæsenet er mødt op med en lystrailer. Derudover skulle der også være et salatfad, to indsatslederbiler og hundepatrulje at finde på området.

Hjemmeværnet er sat ind for at styre trafikken ved krydset mellem Vollsmose Allé og Åsumvej.