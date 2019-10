Stort regnvejr på vej mod Fyn

Selv om der er tørvejr de fleste steder søndag morgen, er det med at nyde det.

- Dagen starter med gode chancer for, at det holder tørt, men ud på eftermiddagen og allerførst på aftenen er der risiko for, at der kommer et større regnområde op sydfra, siger meteorolog Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

- Det er især Sydfynske Øhav og Sydøstfyn, som er udsatte for at få regn i løbet af eftermiddags- og aftentimerne, forklarer han.

Hæderlig efterårssøndag nogle steder

Det er dog næppe kun sydfynboerne, der får regn. Regnvejret vil ligge hen over store dele af Fyn til i løbet af mandagen, der kan blive en rigtig våd dag.

Når det er sagt, vil der også være en del fynboer, der kan opleve en hæderlig efterårssøndag.

- Nogle steder kan man godt redde sig en ganske pæn søndag, siger Anders Brandt.

Temperaturerne kommer i løbet af søndagen til at ligge på 12-13 grader. Selv om der også er regn på programmet i næste uge, vil der også være mulighed for at se solen.