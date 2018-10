Dizzy Mizz Lizzy til lille fynsk ø-festival

Det danske rockband Dizzy Mizz Lizzy indtager næste år æblehaven midt i Det Sydfynske Øhav med hits som "Waterline”, “Silverflame” og “Barbedwired Baby’s Dream”.

- Det er vildt. Det at kunne få sådan et navn på Skarøfestivalen er kæmpe stort. De kan sammen med stedet skabe en helt speciel stemning af en slags intimkoncert. Det bliver helt unikt, fortæller Lasse Bekker, der er arrangør af Skarøfestivalen.

Med Tim Christensen i spidsen kommer de danske rocklegender til at spille for omkring 1.500 festivalgæster på gårdspladsen, som tilhører den lille trelængede gård, hvor Skarøfestivalen afholdes.

Dizzy Mizz Lizzy bliver selvfølgelig festivalens hovednavn og kommer til at spille den første dag på festivalen, som strækker sig fra den 1. til den 3. august 2019.

I samme båd

Sidste år spillede rockbandet for omkring 16.000 gæster i Royal Arena. Og man må sige, at det er lidt mere sædvanligt, at Tim Christensen og de andre trykker den af foran tusindvis af gæster, der skråler med på de mange hits.

Men næste år bliver det omkring 1.500 gæster på en lille ø i Det Sydfynske Øhav, at man kan nyde rockbandets sange.

Vi vil ikke være større. Skarøfestivalen er en lille festival, og det vil den blive ved med at være Lasse Bekker, arrangør af Skarøfestivalen

- Jeg tror, de vil komme til Skarø, fordi vi har en helt unik festival her, fortæller Lasse Bekker og fortsætter:

- På festivalen bliver der skabt en helt speciel kontakt mellem musikerne og gæsterne, fordi det er en så lille scene og med så få gæster. Det bliver en form for intimkoncert - og så med et så stort rockband som Dizzy Mizz Lizzy.

Arrangøren for festivalen har faktisk hørt musikere spørge hinanden om, hvordan de da har fået lov til at spille på Skarøfestivalen.

- Ja, så populær er det også for musikerne at spille på øen, fortæller han.

Større og større navne

Selvom Skarøfestivalen nu har landet et så stort navn, så har festivalen ikke tænkt sig at blive større.

- Vi vil ikke være større. Skarøfestivalen er en lille festival, og det vil den blive ved med at være, slår Lasse Bekker fast.

- Der opstår nemlig noget helt specielt, når mennesker er i samme båd og med samme båd. Alle gæsterne kommer jo ud til øen samlet med færgen, og allerede der bliver der skabt en stemning og et bånd.

Han regner da også med, at festivalen vil blive udsolgt hurtigt på grund af det store rocknavn.

Sidste år blev festivalen også udsolgt, blandt andet fordi C.V. Jørgensen skulle spille. Men i år kommer det nok til at gå endnu hurtigere, vurderer arrangøren.