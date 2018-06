Stort sankthansbål aflyst på grund af tørke

Et sankthansbål i Åløkkeskoven med op mod 2.000 gæster er aflyst på grund af mangel på regn i det knastørre område.

Et traditionsrigt sankthansbål i Odense er aflyst på grund af sommervejret og manglen på regn.

Det drejer sig om sankthansbålet i Åløkkekvarteret, hvor gæsterne i 33 år har sunget “Midsommervisen” omkring flammerne i Åløkkeskoven. Carsten Myhr, der er formand for Åløkkekvarterets Grundejerforening, uddyber, hvorfor foreningen har aflyst.

- Det har vi på grund af tørken. Det er meget beklageligt, men Beredskabsstyrelsen melder ud, at der ikke må være åben ild sådan nogle steder som her, siger Carsten Myhr.

Læs også Odense klar med plan B, hvis Danmarks største bål ender som fuser

Hele Fyn og store dele af landet har i maj og juni stort set ikke fået noget regn, og det har resulteret i et afbrændingsforbud.

14 dage til sankthans

Selv om der er 14 dage til sankthans, er der ikke umiddelbart udsigt til regnvejr.

- Der er kun otte dage til, at vi skulle sætte bålet op, og de næste otte dage er der fortsat meldt om tørke, siger Carsten Myhr, der også frygter, at udefrakommende kunne finde på at sætte ild til bålet før sankthans.

- Der kan også komme en person forbi, som ønsker at tænde et bål, der ikke bliver brændt af os, og så står vi med ansvaret, forklarer han.

Op mod 2.000 odenseanere kigger hvert år forbi sankthansbålet i Åløkkeskoven.

Regn på vej

Selv om vejrudsigten siger sol og sommer de næste par dage, er der også mulighed for regnbyer allerede lørdag.

Lørdagen igennem kan der ifølge TV 2 Vejret bevæge sig flere byger op over Jylland og måske den vestlige del af Fyn, men samlet set så ventes der højest at falde et par millimeter nedbør.

Danmarks Meteorologiske Institut forventer regn- og tordenbyger over Fyn i løbet af natten til søndag.

Sankthansbål på Engen

Et endnu større sankthansbål på Engen i Odense markedsføres som Danmarks største, men hvis hedebølgen fortsætter, bliver det også et bål uden brand. Odense Kommune oplyser, at arrangementets forløb afhænger helt af vejret.

- Hvis det varme vejr - og tørken - fortsætter, kan det blive nødvendigt at undvære sankthansbål og snobrødsbål af hensyn til brandfaren, lyder det fra kommunen i en pressemeddelelse.

Beredskab Fyn udstedte onsdag forbud mod åben ild, og hvis ikke det ophæves inden 23. juni, bliver det sankthans uden bål.