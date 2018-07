Storudsalg i rejsebranchen: Aller køber Gislev Rejser

Aller Leisure, der i forvejen ejer flere danske rejsebureau, køber familie-virksomheden Gislev Rejser på Fyn. Den fynske virksomhed fortsætter dog med egen direktør og som selvstændigt selskab.

Gislev Rejser kommer nu under den kendte Aller-koncern.

Aller, der ellers er mest kendt for sine medier, ejer via selskabet Aller Leisure rejsebureauerne Nyhavn Rejser, Kulturrejser-Europa A/S, Nilles Rejser A/S, Aller Travel AS og Beach Tours A/S.

- Vi kommer ikke til at lave noget om i driften af selskabet. Det kommer til at køre videre som hidtil. Gislev bevarer også sit navn. Og vi kommer stadig til at flyve fra Beldringe, fortæller Morten Aaberg fra Aller Leisure.

Nye destinationer

Gislev direktør Poul Andersen fortsætter som direktør, men Gislevs bestyrelsesformand, Mogens Andersen, er også fortsat med på holdet. Han bliver tilknyttet som rådgiver og kommer til at referere til Poul Andersen.

Ifølge Poul Aaberg er Gislev Rejser interessant, fordi man i årevis har drevet en sund forretning.

- Gislev er interessant for os i sammenhæng med vores øvrige aktiviteter. Vi har Nilles Rejser i Nordjylland. Vi har også selskaber på Sjælland. Og nu kan vi altså også sælge rejser til syddanskerne med købet af Gislev, siger Morten Aaberg.

Gislev Rejser A/S, der har kontor i Ringe på Fyn, er ét af Danmarks førende rejsebureauer og sender hvert år mere end 50.000 kunder ud at rejse.



Bureauet har eksisteret siden 1946, og har udviklet sig fra at arrangere busrejser i egen bus til i dag at have mere end 160 forskellige rejser på programmet.

Ifølge Poul Andersen kan Gislev Rejser nu kombinere selskabets ønske om at investere yderligere i nye destinationer, digitalisering, marketing og branding.

- Samtidig kommer Gislev Rejser ind i et nyt fællesskab med andre rejsebureauer, hvor faglighed og passion for at rejse er helt i top. Jeg ser ligeledes frem til samarbejdet med Morten Aaberg Sørensen og de øvrige rejsebureauer i familien, og jeg er sikker på, at den nye konstellation vil blive betydelig på det danske rejsemarked fremadrettet.

Gislev Rejser har i mange år været en guldrandet forretning. Selskabet, der ejer Gislev Rejser, familiens holdingselskab Velsig, har en formue på 125 millioner kroner.

