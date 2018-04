Storudsalg: Kendt Odense-vartegn er solgt

Ejendomsselskabet DADES overtager "Højhuset" på Fisketorvet.

Ejendomsinvesteringsselskabet DADES A/S fortsætter sine investeringer i Odense med overtagelsen af ejendomskomplekset Fisketorvet 2-10 i Odense midtby.



Ejendommen består af tre sammenhængende bygninger, heriblandt ”Højhuset”, der med sine 11 etager er et kendt vartegn i Odense.

De tre bygninger omfatter i alt 11.000 kvadratmeter, hvoraf 7.700 kvdratmeter er erhvervsarealer og 3.300 kvadratmeter er bolig. Endvidere indeholder ejendommen mulighed for yderligere boligudvikling.



Det tidligere hovedsæde for Danske Bank på Fyn har de seneste tre år været ejet af en udenlandsk kapitalfond.



- Vi glæder os over at kunne foretage endnu en langsigtet investering i Odense. Fisketorvet 2-10 er med sin centrale beliggenhed og blandingen af erhverv og bolig en meget attraktiv ejendom, som ligger fint i tråd med vores investeringsstrategi, siger Boris Nørgaard Kjeldsen, adm. direktør i DADES.



Det er første gang, DADES investerer i en erhvervsejendom i Odense. Tidligere på året indgik DADES en købsaftale med Maycon-ejendomsudvikling om overtagelse af det nye boligprojekt Toldbodhuse i Odense, når det er færdigbygget.



- Odense er et interessant marked for os. Byen oplever en rivende vækst og udvikling med nye offentlige og private projekter. Det øger efterspørgslen på erhvervslokaler og boliger af høj kvalitet, siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

Salget er genemført af af erhversmægler CBRE, der tidligere har indikeret en salgspris på 224 millioner kroner for et fuldt udnyttet udviklingsprojekt i bygningen.

Købsprisen er ikke oplyst.