Ingen var hjemme: Stråtækt ejendom brændt ned til grunden

Opdateret Artiklen er opdateret og gennemskrevet med nye oplysninger, og et billede af ejendommen efter branden er slukket.

Selvom et stråtækt hus på Boltingevej ved Ringe lå mellem to gårde, så undgik de to ejendomme de grådige flammer, da det stråtækte hus natten til søndag gik i brand.

Til den ene gård er der kun 12-15 meter, men heldigvis var vinden gunstig.

- Det var helt vindstille. Flammerne stod lodret op, så der var ingen fare for de andre bygninger, fortæller indsatsleder Kim Skovlund fra Beredskab Fyn.

Han fortæller, at flammerne havde så godt fat i det stråtækte tag, at det kunne ses på lang afstand, da brandfolk fra Ringe nåede frem til stedet.

- Stråtaget er allerede overtændt, da vi ankommer, og vi undesøger straks om der er nogen i huset, fortæller Kim Skovlund.

Der var ingen hjemme, kunne Fyns Politi konstatere, da en betjent får fat i husets beboer via telefon.

Tagetage raget ned

Indsatslederen forklarer, at man vælger at slukke branden udefra på grund af nedstyrtningsfare, og at der blev rekvireret en lokal lastvogn med grab, som ragede tagetagen ned.

- Huset er i bogstaveligste forstand brændt ud. Der er ikke meget brugbart. Kun væggende står der endnu, konstaterer Kim Skovlund.

Alarmen gik klokken 02.10 og først omkring ni-tiden søndag morgen kunne brandfolkene forlade stedet. I slukningsarbejdet deltog en sprøjtevogn og en tankvogn fra Ringe plus en tankvogn fra Odense.



Søndag morgen var der ikke meget tilbage af den stråtækte ejendom. Foto: Morten Urup Skov

Foto: Local Eyes

Foto: Local Eyes

Foto: Local Eyes

Foto: Local Eyes

Foto: Local Eyes

Foto: Local Eyes