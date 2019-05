Stram Kurs præsenterer fynsk folketingskandidat

Partiet Stram Kurs blev mandag officielt føjet til stemmesedlen til det kommende valg, da Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendte partiet som opstillingsberettiget til folketingsvalget.

Tirsdag har partiet tilføjet tre nye kandidater, blandt andet har det nye parti nu også fået en fynsk kandidat.

Der er tale om den 25-årige Martin L. Christensen fra Odense. Det skriver partileder Rasmus Paludan på partiets facebookside.

Martin Christensen er tidligere medicinstuderende, og han planlægger ifølge Rasmus Paludan at genoptage sit studie til september.

- Det er mig en stor glæde, at de første ti kandidater nu er i hus. Imidlertid vil vi naturligvis fortsætte med at annoncere kandidater, indtil vi har et passende antal. Vores tre nyeste kandidater er alle stolte danskere, der ikke viger tilbage fra at tale om 'Den Store Udskiftning', det vil sige den enorme demografiske forandring, der som samfundets svøbe lægger sig over Danmark i disse år, skriver Rasmus Paludan i en pressemeddelelse om offentliggørelsen af de nye kandidater.

Læs også Test dig selv: Se, hvilke folketingskandidater du er mest enig med

Partileder Rasmus Paludan fortæller til TV 2/Fyn, at Stram Kurs går efter at få flere fynske kandidater på stemmesedlen, når fynboerne skal i stemmeboksen senest den 17. juni.

Det er første gang, at partiet, der blev stiftet i juli 2017, stiller op til folketingsvalg.

Blandt partiets mærkesager er et forbud mod religionen islam og udvisning af alle ikke-vestlige personer, der har fået asyl.