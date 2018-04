Streetrace: Så skal der brændes dæk af i Odense

Motor-entusiaster får nu igen mulighed for at give den ekstra gas til lovligt gaderæs i Odense.

Der bliver igen i år fart over feltet på helt lovlig vis på Odense Raceway. Odense Kommune og Fyns Politi har nemlig for tredje år i træk givet tilladelse til fire gaderæs-arrangementer på Stat-Ene-Vej i Tietgenbyen i den sydøstlige del af Odense.

- Lørdag er valgt, fordi der er tradition for, at unge mennesker i Odense med passion for biler, mødes netop i dette tidsrum for at dyrke deres interesse, skriver racedays.dk i en pressemeddelelse.

Arrangørerne stiller krav om, at kørerne altid skal have styrthjelm på. Der er også redningspersonel til stede

under hele arrangementet, hvis noget skulle gå galt.

Arrangementerne afholdes igen på lørdage klokken 20 til 24.

Det første arrangement i 2018 er den 28. april, hvor der blandt andet afholdes en DMStreetrace runde, hvor over 30 deltagere fra hele landet dyster.

De resterende arrangementer i 2018 kommer til at foregå den 16. juni, den 11. august og den 15. september.

I forbindende med arrangementet den 11. august bliver der også afholdt Auto Show 2018 i Odense Congress Center.

