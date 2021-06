Demonstration i Odense: Der er ikke nok hjemmesygeplejersker til strejke

For mange vikarer

Hjemmeplejens medarbejdere oplever stor udskiftning blandt sygeplejerskerne, og det giver et stort forbrug af vikarer.

- Der er grupper, der beskriver, at de er dybt afhængige af, at de har vikarer inde for at kunne klare de daglige opgaver, understreger Lillian Thorenfeldt, der også oplever mange nyansatte og nyuddannede medarbejdere, der ikke får den nødvendige oplæring.