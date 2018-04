Stress får os til at kollapse: eksplosion i sygemeldte

Stress er i dag årsag til 48 procent af al sygefravær, og skyldes ifølge professor Lars Brandt at det fysiske og psykiske arbejdstempo er for højt

På Arbejdsmedicinsk Klinik i Odense er antallet af patienter med en arbejdsrelateret sygdom eksploderet. I 2011 havde klinikken 1059 patienter, det tal var steget til 1401 i 2016, hvilket svarer til en stigning på 32 procent. Typisk er det personer imellem 40 og 50 år.

Professor Lars Brandt mener, det skyldes menneskers store tilpasningsevne, når der kommer krav udefra. Ved en større arbejdsmængde, tager mange arbejdet med hjem i weekenden.

Symptomer på stress Glemsomhed

Søvnmangel

Social isolering

Græder

Trist til mode



- Der er store krav, som den enkelte ikke kan honorere, men man tilpasser sig og siger "Jeg skal nok nå det, jeg kan bare gøre det på søndag, siger man så". Det indebærer, at man får ikke den hvile og restitution, man skal have. Så på et tidspunkt knækker filmen, og man bliver sat ud af spillet, siger han.

Arbejdsmiljøet er under pres og seks ud af 10 danskere er i løbet af arbejdslivet i berøring med stress, angst og depression. Enten fordi de selv eller en kollega er ramt.

Stress er i dag årsag til 48 procent af alt sygefravær. På Arbejdsmedicinsk Klinik i Odense er det ikke ualmindeligt at de ramte borgere har fysiske symptomer som åndenød. Her har de oplevet en eksplosion i antallet af patienter.

Stress på jobbet Kvinder har især brug for opbakning fra kollegaer og ledelse og indflydelse på egne arbejdsopgaver

Mænd har mest brug for sikkerhed i jobbet

- Det er da et stort problem, for det kan betyde langvarige sygemeldinger og koster mange penge for arbejdspladserne og for samfundet. Men det er også et stort problem for den enkelte, siger Lars Brandt.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lavet 13 gode råd til danske virksomheder.

- Det helt store problem er det voldsomme arbejdstempo. Det gælder både det fysiske tempo, men også det psykiske. Der er krav om, at vi skal være mere og mere effektive, og nu rammer vi loftet, mener Lars Brandt.