Stresset gymnasieelev: Selv de mindste ting er uoverskuelige

- Så trækker vi vejret helt ned i maven og puster ud, siger Signe Valentin. Hun er fysioterapeut og en af de to fynske iværksættere, som igennem otte workshops vil hjælpe de unge med at håndtere en presset hverdag.

Når der er flere ting, der presser på, kan selv de mindste ting være uoverskuelige. Laura Lunde, 2.f, Odense Katedralskole.

Til dagens workshop på Odense Katedralskole sidder eleverne på måtter i en rundkreds. Der er fokus på åndedrættet. Én af eleverne er Laura Lunde, som går i 2.f.

- Der er mange ting, hvor man gerne vil gøre sit bedste, og det kan være mega svært, siger Laura Lunde.

En presset hverdag kender den unge studine nemlig alt til.

- Når der er flere ting, der presser på, kan selv de mindste ting være uoverskuelige, fortæller Laura Lunde.

Og hun er ikke alene, for hver tredje af landets unge føler sig ofte stressede. Værst står det til med pigerne, hvor hele 40 procent har et højt stressniveau. Begrebet stress ligger heller ikke fjernt fra de to iværksættere.

- Jeg har selv prøvet at føle de her stressede og pressede perioder. Nu føler jeg, at jeg har en viden, som jeg kan hjælpe andre med. Så derfor føler jeg også et ansvar for så at hjælpe, siger Benedikte Stigkær Bendtsen, som studerer idræt og sundhed og er den anden fynske iværksætter.

Stressede elever på rolig kurs

De to kvinder har stiftet Sundhedskursen, som skal give de unge nogle værktøjer, så de undgår at få stress. Siden starten af februar har eleverne været til workshop en gang om ugen.

- Seks af workshoppene har fokus på yoga, mentaltræning og åndedrætstræning, og to har fokus på naturoplevelser, da det via forskning viser sig at være stressreducerende, forklarer Benedikte Stigkær Bendtsen.

Igennem de seneste to måneder har de kørt pilotprojektet ‘Stressfri gymnasietid’, hvor de har testet, om deres program kan hjælpe de unge med at håndtere en presset hverdag. Og det virker, mener den unge Laura Lunde.

- Jeg synes, det er megafedt, det vi laver. Vi får en masse gode redskaber, som vi kan bruge i dagligdagen, siger hun.

Træk vejret

Laura Lunde har allerede brugt et helt konkret redskab før en eksamen.

- Jeg var helt oppe at køre over, at nu skulle jeg ind og vise, hvad jeg kunne. Men så brugte jeg nogle af de vejrtrækningsøvelser, vi havde lært, for at komme helt ned i gear. Det hjalp med at få styr på nerverne, fortæller Laura Lunde.

Efter pilotprojektet er erfaringen, at indholdet i workshoppene skal være nemt og konkret.

- Åndedrætsøvelserne bliver virkelig efterspurgt. Eleverne synes, at det er nemt at forstå og nemt at gå hjem og lave. Og med øvelserne kan de mærke, at de får ro på kroppen med det samme, siger Signe Valentin.

Forløbet har hjulpet Laura Lunde meget, og hun kommer helt sikkert til at bruge redskaberne i fremtiden.

- Det giver en form for overskud, at man ved, hvad man skal gøre, når det bliver lidt presset. Det gør bare hverdagen nemmere, siger Laura Lunde.

De to fynske iværksættere vil gerne udbrede konceptet ‘Stressfri gymnasietid’ til andre gymnasier og uddannelsesinstitutioner.

Del ud af erfaringerne

Symptomerne på stress har en negativ effekt på indlæringsevnen - blandt andet fordi det ødelægger søvnrytmen.

Det siger Laila Lagerman, der er uddannelses- og ungdomsforsker ved Aarhus Universitet.

- Det påvirker læringen negativt. De stressede unge beskriver symptomer som søvnforstyrrelser, tankemylder og humørsvingninger - altså helt almindelige symptomer på stress. Det siger sig selv, at manglende søvn påvirker koncentrationsevnen i undervisningssammenhæng, siger hun.

Laila Lagerman anbefaler derfor, at forældre deler deres egne erfaringer, så de unge får mere realistiske forventninger til sig selv.

- Jeg anbefaler altid, at de voksne skal dele deres egne karrierehistorier for at skabe et mere realistisk billede. For det er ikke ret mange af os, der er gået den direkte vej. Der bliver lagt op til, at vi skal have en plan for vores fremtid allerede i 7. klasse, og sådan er livet jo ikke. Derfor kan vi jo starte med os selv og dele vores erfaringer med de unge, siger hun.

Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at 41,7 procent af pigerne og 22,6 procent af drengene i Region Syddanmark i aldersgruppen 16-24 år regelmæssigt oplevede at have et højt stressniveau i 2017.