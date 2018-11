Bøderegn: Strøm af bilister kører ulovligt

På kun to timer fik 20 bilister tirsdag en bøde for at ignorere skiltningen i Frederiksgade midt i Odense. I alt 13 andre bilister, der kørte ulovligt gennem gaden, nåede politiet ikke at få fat i.

- En færdselsbetjent kunne ikke nå det hele alene og fik hjælp af en kollega, fortæller Local Eyes.

Det er kun busser og taxier, der må køre gennem Frederiksgade i sydlig retning. Men det er der mange bilister, der ikke overholder.

Færdselsafdelingen ved Fyns Politi laver jævnligt razziaer i Frederiksgade, men ulovlighederne fortsætter, trods en bødetakst på 1.500 kroner.

Ved en tidligere razzia kunne politifolkene på kun en time udskrive bøder til 24 bilister. Og undskyldninger er der nok af.

- Mange af dem, vi stopper, fortæller, de kører efter GPS'en. Det er vigtigt af bilisterne får opdateret deres GPS. Mit råd er: Stol ikke blindt på den (GPS'en, red.) og ansvaret for kørslen er stadig kun bilistens, sagde Preben Ingemansen, politikommissær ved Fyns Politi, dengang til TV 2/FYN.

