Strømsvigt giver togproblemer i hele landet til fredag formiddag

Strømsvigt i Aarhus giver togforsinkelser i hele landet. Fredag formiddag ventes togene at køre normalt igen.

Fredag morgen er der indsat togbusser mellem Langå, Aarhus og Skanderborg samt Fredericia og Vejle. Det oplyser DSB og Banedanmark. Der er aflyste tog og forsinkelser, som fredag morgen desuden har spredt sig til Fyn og Sjælland.

Læs også Tog påkører bil: Svendborgbanen spærret

Et strømsvigt i Aarhus gav problemer for togtrafikken, fordi der ikke kunne sendes signaler ind og ud af Aarhus banegård. Men omkring klokken 8 fredag kan Banedanmark melde, at problemet er løst.

- Gode kolleger har knoklet igennem, og nu er der strøm igen. Derfor er problemet løst, og vi kan igen køre trafik til og fra Aarhus. Fokus er nu på at genoprette trafikken. Det tager tid, lyder det fra Banedanmark på Twitter.

Ifølge DSB kan det første tog køre fra banegården i Aarhus omkring klokken 9. Herefter ventes togtrafikken at kunne genoprettes i løbet af formiddagen.