Konkurs truer atter en studenterrunde

Konkurs fra sidste år trækker tråde til i år. 3.I fra Tornbjerg Gymnasium er ikke blevet gjort opmærksom på, at Nordfyns Flytteforretning, hvor de har bestilt studenterkørsel, er gået konkurs.

Opdateret: TV 2/Fyn skrev i en tidligere udgave, at ejeren af KJ-Flyt & Transport var gået konkurs og derefter genbrugte CVR-nummeret under navnet Nordfyns Flytteforretning, hvorefter 3.I fra Tornbjerg Gymnaisum bestilte deres studentervogn. Men det er ikke tilfældet. 3.I havde bestilt studenterkørsel, inden firmaet blev erklæret konkurs.

Det er nærmest en hellig dag for landets gymnasieelever. Studenterkørslen markerer den festlige afslutning på tre års hårdt arbejde. Massevis af timer og tusindvis af kroner bliver brugt på at få den helt perfekte studentervogn, der skal fragte de festglade dimittender rundt.

Det ville være så ærgerligt Astrid Frederiksen, elev, Tornbjerg Gymnasium

- Jeg kan huske, at jeg tænkte på det sidste år. Hvor jeg dog glædede mig til, at det var mig, der fik lov til at køre rundt og besøge mine klassekammerater, som jeg har været sammen med i tre år, forklarer Kirstine Klausen fra 3.I på Tornbjerg Gymnasium.

Men den helt store dag kan hurtigt blive en dag, man gerne vil glemme. Det er tilfældet for 3.I på Tornbjerg Gymnasium. De frygter, at deres store dag ikke bliver, som de havde regnet med.

- Det ville være så ærgerligt, hvis vi ikke kunne komme afsted alligevel, fortæller Astrid Frederiksen fra 3.I.

Samme holdning har hendes klassekammerat Kirstine Klausen:

- Det er super surrealistisk. Det er slet ikke gået op for mig endnu, at jeg sidder her og slet ikke er sikret at få få lov at køre med alle de andre.

Betalte 7.500 kroner

Gymnasieklassen bookede allerede deres studentervogn i februar 2017 hos virksomheden Nordfyns Flytteforretning. Altså mere end et år før de skulle bruge den. Dengang betalte klassen 7.500 kroner i depositum. De resterende 7.500 kroner skulle betales senere. Men da Astrid Frederiksen spurgte, hvornår resten af pengene skulle overføres, fik de aldrig svar.

Det fik 3.I fra Tornbjerg Gymnasium til at frygte det værste. Og med god grund.

Nordfyns Flytteforretning var nemlig i mellemtiden gået konkurs.

Tidslinje: Mails mellem 3.I og Nordfyns Flytteforretning 1. februar 2017: Astrid Frederiksen booker en studentervogn til 29. juni 2018

Astrid Frederiksen booker en studentervogn til 29. juni 2018 2. februar 2017: Nordfyns Flytteforretning beskræfter booking og beder om 7500 kroner i depositum

Nordfyns Flytteforretning beskræfter booking og beder om 7500 kroner i depositum 2. februar 2017: Astrid Frederisken skriver igen, fordi oplyste konto- og registreringsnummer er forkert

Astrid Frederisken skriver igen, fordi oplyste konto- og registreringsnummer er forkert 3. februar 2017: Nordfyns Flytteforretning sender rigtige kontooplysninger

Nordfyns Flytteforretning sender rigtige kontooplysninger 27. november 2017: Astrid Frederiksen spørger om bekræftigelse på leje af studentervognen. Nordfyns Flytteforretning svarer hverken på mail eller telefon

Klasse snydt sidste år

Sidste år gik 3.B fra Tornbjerg Gymnasium glip af deres studentervogn. Firmaet KJ-Flyt & Transport, hvor klassen havde bestilt studentervogn, gik nemlig konkurs. Manden bag KJ-Flyt & Transport havde samtidig brugt samme CVR-nummer til at oprette Nordfyns Flytteforretning. Det er altså samme firma, og dermed er Nordfyns Flytteforretning også konkurs.

Men mens 3.B fik besked om konkursen fra KJ-Flyt & Transport, fik 3.I ingen udmelding fra Nordfyns Flytteforretning.

- Jeg undrer mig da over, at vi ikke har fået noget at vide fra Nordfyns Flytteforretning. Hvorfor har firmaet ikke også skrevet til os, at det var gået konkurs, siger Kirstine Klausen fra 3.I.

Nordfyns Flytteforretning var ikke gået konkurs, da Kirstine Klausen, Astrid Frederiksen og resten af 3.I bestilte studentervognen. De er derfor indforstået med, at de ikke får pengene tilbage. Men alligevel er der noget, de ikke forstår.

- Nordfyns Flytteforretnings hjemmeside kører stadig. Det ser ud som om, man kan bestille studenterkørsel hos firmaet endnu, men det er jo konkurs. Vi vil gerne advare mod, at andre bestiller hos firmaet, fortæller Kirstine Klausen.

Mens hjemmesiden for Nordfyns Flytteforretning altså stadig kan benyttes, så er KJ-Flyt & Transports hjemmeside lukket.

Knud Damsgaard er den advokat, der varetager konkursboet efter KJ-Flyt & Transport. Han har nu kontaktet ejeren af KJ-Flyt & Transport og bedt ham holde op med at bruge konkursboets CVR-nummer - altså KJ-Flyt & Transports CVR-nummer. Han har ikke modtaget noget svar endnu.

Svært af finde ny vogn

Tilbage på Tornbjerg Gymnaisum er Kirstine Klausen og Astrid Frederiksen helt klar over, at de ikke har været opmærksomme nok, da de bestilte studentervogn. De 7.500 kroner ser de ikke igen, men for dem er det heller ikke det værste.

- Nu skal vi jo se det som om, vi skal til at booke studenterkørsel en gang til. Alle 2.g-klasser har også booket studenterkørsel et år frem, så der er ikke nogen chance for, at der er nogen studentervogne ledige, siger Kirstine Klausen.

TV 2/Fyn har forsøgt at kontakte ejeren af virksomheden, men han svarer ikke på telefonen. Det har heller ikke været mulig at kontakte ejeren på firmaets adresse.