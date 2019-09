Ny uddannelse på Fyn: Studerende skal lære at arbejde med e-handel

E-handlen er i eksplosiv vækst. Sidste år klikkede danskerne sig til varer på nettet for 129,3 milliarder kroner, og der er stor efterspørgsel på folk, der kan lave gode, brugervenlige hjemmesider til e-handel. På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense er en helt ny uddannelse i e-handel netop opstartet.

En af de nye studerende er Mie Sørensen, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor hun er startet på uddannelsen.

- Jeg er ret sikker på, at e-handel er kommet for at blive. Man ser flere folk køber på nettet, og så er der er potentiale for en god fremtid indenfor branchen, siger hun til TV 2/Fyn.

- Stor efterspørgsel

Ifølge Lars Hedal er der gode muligheder for et job, efter Mie Sørensen og hendes medstuderende har afsluttet deres uddannelse. Lars Hedal er administrerende direktør i Hesehus, der arbejder med at udvikle webshops for firmaer.

- Der er stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet efter eksperter i e-handel. Det gælder hos os, men også ude hos virksomhederne, der vil have dygtige e-købmænd, fortæller han til TV 2/Fyn.

Han mener, at der er store paralleller mellem e-handel og den fysiske handel ude i butikkerne. Forskellen ligger dog i teknologien, og derfor er de nye studerende i høj kurs.

- Det er vigtigt at ligge højt på Google, at lave onlineannoncering, at kunne måle hvordan kunderne bruger din butik og at kunne indrette en butik, så kunderne får den rigtige oplevelse. Det er de samme discipliner som med en fysisk butik, men nogle helt andre redskaber.

Konkurrence med udlandet

Og redskaberne er blandt nogle af de kompetencer, de studerende får på den nye uddannelse.

- E-handelsbranchen mangler mennesker, der både kan arbejde med teknologien, men også arbejde med det kreative med salg, markedsføring og købmandskab. Vi giver de studerende et rigtig godt fundament til at specialisere sig i, hvad der er bedst for dem, forklarer Signe Larsen, der er underviser og koordinator på uddannelsen.

Ifølge Lars Hedal kan det ikke gå hurtigt nok med at få uddannet folk i e-handel, for ellers kan konkurrencen fra udlandet blive en alt for stor mundfuld for de danske e-handelsvirksomheder.

- Vi handler i udlandet ligeså vel som i Danmark. Så hvis danske detailhandlere vil være med, så har de brug for at professionalisere sig. Hvis vi ikke bliver endnu mere professionelle, så ender vi med at sige farvel til en masse salg til udlandet, afslutter han.

Den interesse mærker Mie Sørensen. Ifølge hende er der flere virksomheder, der står i kø for at få fingre i de nye studerende.