Studerende: Tunnelarbejde ødelægger eksamensforberedelser

Studerende på Campus Kollegiet ved SDU mister nattesøvn midt i eksamenstiden, fordi Odense Letbane har fået dispensation til at arbejde tidlig morgen, sen aften og om natten.

Odense Letbane har fået dispensation til på hverdage at påbegynde arbejdet med en ny cykeltunnel på Niels Bohrs Allé allerede klokken seks om morgenen og først slutte klokken 22.

- Jeg ville ønske, at de havde planlagt det anderledes, så arbejdet lå uden for eksamensperioden, siger Sarah Anne Pedersen, der bor på Campus Kollegiet lige over for vejarbejdet.

Hun er ved at forberede sig til sine eksaminer som specialestuderende på SDU, men den støj, som arbejdet forårsager både morgen og aften, gør det svært at få sin søvn og dermed læst ordentligt.

Arbejdet med at sænke en cykeltunnel ned under vejbanen startede mandag med, at Niels Bohrs Allé blev lukket, hvilket skabte lang kø dagen igennem på Stærmosegårdsvej.

Givet af hensyn til trafikken

Tilladelsen til at arbejde uden for normale arbejdstider er givet af hensyn til hurtig afvikling af arbejdet med at etablere tunnelen og dermed give færrest mulige gener for trafikken.

I weekenderne må entreprenøren arbejde fra 7 til 18, og derudover er der givet tilladelse til at arbejde otte nætter mellem klokken 22 og 7 om morgenen de næste fire uger. Den normale arbejdstid er 7-18 på hverdage.

- Vi kan ikke please alle. Med dispensationen kan de udføre arbejdet på fire uger, fremfor seks til otte uger ved kun at arbejde på almindelige arbejdstider, siger Peter Kildegaard, der er koordinator i vejmyndighed hos Odense By- og Kultur.

Sarah Anne Pedersen fortæller, at letbanearbejdet er prikken over i'et på al den støj, som har plaget området igennem længere tid fra byggearbejde.

- Man kan godt finde et andet sted at studere og læse, men man kan ikke finde et andet sted at sove. Det er jo her, jeg bor, siger hun.

Grundvand gør det nødvendigt

Peter Kildegaard påpeger, at tilladelsen til også at må arbejde sent aften og nat er nødvendig.

- Der er meget grundvand i jorden derude, og arbejderne skal seks meter ned i jorden. Derfor kan man ikke altid bare lade arbejdet stå, så ender man med at komme til et hul fyldt med vand næste morgen, siger Peter Kildegaard.

- Vi fik en sms mandag, lige inden de gik i gang, men der stod slet ikke noget om, at de havde fået dispensation til at arbejde fra klokken seks om morgenen, siger Sarah Anne Pedersen, der blev klar over det ved at henvende sig til en af arbejderne tidligt mandag morgen.

Odense Letbane har nu udsendt en pressemeddelelse om de næste ugers arbejde og dispensationen til at støje fra tidlig morgen til sen aften.

Det er almindelig praksis, at der sendes en sms eller lignende til beboere i ekstra berørte områder, såfremt man har et offentligt telefonnummer. Yderligere er det på Odense Kommunes hjemmeside muligt at tilmelde sig en sms-service, der vil give besked om vejarbejde eller lignende.