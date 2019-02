Studievært siger farvel til spotlyset og bliver ny chef på TV 2/Fyn

Fra den 1. april er Malene Hammershøy Kjerstad udnævnt som ny redaktionschef på TV 2/Fyn. Det sker efter en lang karriere som både vært, tilrettelægger og redaktør.

- Malene har både i 2016 og igen i 2018 været projektleder for TV 2/Fyns interne strategiudvikling og det seneste halvandet år været teamleder for alle nyhedsværter. Begge opgaver har hun løst fortrinligt, og hun er på alle måder klar til næste trin i sin karriere og til vores fornyede redaktionschefgruppe, siger Esben Seerup, direktør på TV 2/Fyn.

Malene Hammershøy Kjerstad er oprindeligt uddannet cand. mag. i nordisk sprog og litteratur og medievidenskab fra Aarhus Universitet.

Efter endt uddannelse blev hun ansat på TV 2/Nord som nyhedsvært og programmedarbejder, før hun i 1997 kom til TV 2/Fyn.

Her har hun i de seneste år været fast anker på TV 2/Fyns nyhedsudsendelser om aftenen og fast vært på stationens store live-sendinger, for eksempel da TV 2/Fyn sendte mere end otte timer i streg på kommunalvalgsaftenen i 2017.

Det nye job som redaktionschef betyder et farvel til spotlyset og skærmen i løbet af foråret:

- Jeg glæder mig til at komme i gang med alle de nye spændende opgaver. TV 2/Fyn er verdens bedste arbejdsplads, og vi er inde i en rivende udvikling med mange spændende journalistiske projekter. Og så glæder jeg med til at være med til at realisere vores ambition om at komme tættere på fynboerne og skabe flere relationer mellem TV 2/Fyn og fynboerne. Det bliver så godt, siger Malene Hammershøy Kjerstad.

Hun træder i en fornyet redaktionschefgruppe sammen med Lasse Hørbye og Mads Boel. Det sker per 1. april, hvor Rikke Bekker samtidig forlader TV 2/Fyn for at tiltræde sit nye job som chefredaktør på Fyns Amts Avis. TV 2/Fyns chefgruppe består desuden af teknik- og produktionschef Michael Jensen, økonomi- og HR-chef Mette Sigaard og direktør Esben Seerup.

