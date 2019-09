Person påkørt af lastbil på Fynske Motorvej

Opdatering: Vejdirektoratet oplyser på Twitter, at der nu er åbnet et spor efter ulykken.

En ulykke på Fynske Motorvej betyder, at der mellem afkørsel 46 og 47 i øjeblikket er lukket for al trafik i retning mod Jylland.

Det skriver Fyns Politi på Twitter og opfordrer samtidig bilister til at finde alternative ruter.

- Fynske motorvej lukket mellem afkørsel 46 og 47 i vestgående retning pga. af en ulykke. Find andre veje og vis hensyn til redningspersonalet, skriver politiet.

Afspærringen gælder fra afkørsel 46 Nyborg Vest og frem til 47 Langeskov. Redningsarbejdet er i gang på stedet.

Fyns Politi oplyser, at trafikanter ledes væk fra motorvejen ved 46 Nyborg Vest. Der arbejdes i øjeblikket på at åbne ét spor for trafik fra omkring klokken 11.40.