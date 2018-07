Styr på sikkerheden til Grøn Koncert: Ung dreng taget med hash

Det blev ikke til mange udrykninger for politiet til Grøn Koncert fredag. Faktisk rykkede Fyns Politi kun ud til én episode.

Fredagens Grøn Koncert gik stille for sig, når det kom til politiudrykninger. Det fortæller vagtchefen ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

Politiet rykkede kun ud én gang i løbet af fredagen, hvor 27.000 mennesker festede i det varme vejr på Dyskuepladsen i Odense.

- Vagterne ude til koncerten havde taget en ung dreng for besiddelse af lidt hash, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Vi bliver kontaktet og sender en patrulje derud, og drengen bliver sigtet.

Drengen er 15 år gammel og fra Odense.

Odense var 6. og næstsidste stop på Grøn-turen. Der var meldt udsolgt, og derfor også fuldstændig fyldt med mennesker til fredagens musik i varmen.

Styr på sikkerheden

Faktisk var det noget af det eneste, som Fyns Politi rykkede ud til i løbet af koncerten fredag. Ifølge vagtchefen er det ikke helt unormalt, at der ikke sker så meget den fredag, hvor der bliver afholdt Grøn Koncert, da arrangørerne egentlig de seneste år har haft rigtig godt styr på sikkerheden.

- Det er jo et spørgsmål om logistik og sikkerhed, og det må man sige, at det lave antal udrykninger er et udtryk for, at der er styr på, siger Thomas Bentsen.

- Vi bliver jo ikke involveret under Grøn Koncert medmindre det er nødvendigt, og det må vi sige, at det ikke rigtig har været.

Dog var Fyns Politi ligesom de andre år massivt til stede, da koncerten lukkede ned sent fredag.

- Det er typisk der, at der kan være lidt optøjer. Men det var der faktisk ikke en gang, fortæller vagtchefen.

