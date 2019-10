Styrket beredskab vækker glæde på lille sydfynsk ø

At de lokale beredskab på de små fynske øer styrkes, får en varm modtagelse af Bjørnøs brandfoged og brandstationsleder Henrik Kelm. For en styrkelse er tiltrængt, mener han.

- Det lokale beredskab betyder alt, da vi ikke har andet, og vi ikke kan regne med andet. Når først beredskabet fra Faaborg kommer, er det dybest set for sent, når vi taler om at redde liv, siger Henrik Kelm til TV 2/Fyn.

Beredskab Fyns styrkelse af beredskaberne indebærer, at det årlige budget øges fra 120.000 kroner til 275.000 kroner. De ekstra midler skal primært anvendes til nyt materiel, udstyr og uddannelse.

Fem sæt udstyr

Som det er nu, består Bjørnøs beredskab af 22 lokale. Til indsatser har de en ATV for at komme hurtigt frem, og de har masser af slanger, der er lange nok til, at de kan nå alle bygninger på øen. Men det tager lang tid at rulle slangerne ud.

Samtidig har øen kun fem sæt brandmandsudstyr bestående af kedeldragt, støvler, bukser, handsker og hjelme. Derfor kan styrkelsen få stor betydning for beredskabet, og Henrik Kelm har allerede nogle ønsker til, hvad styrkelsen kan bestå af.

- Vi ønsker noget bedre sikkerhedsmæssigt udstyr til at starte med. Og så vil vi gerne have en vandtankvogn, så vi kan slukke naturbrande eller markbrande. I dag har vi ingenting, der kan klare det, siger Henrik Kelm.

I den nye plan er der blandet andet også tiltænkt efteruddannelse og røgdykkerkurser. Det er der også hårdt brug for, mener Henrik Kelm, da han er én ud af de to eneste uddannede brandfolk på Bjørnø. Resten er helt almindelige mennesker uden brandmandsuddannelse.

Udover Bjørnø rammer styrkelsen af beredskabet øerne Bågø, Avernakø, Lyø, Strynø, Drejø, Hjortø, Skarø og Birkholm.