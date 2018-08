Succes med kæmpe byggeprojekt: To storlejere er fundet

Ejendomsselskabet Barfoed Group har fundet de to første lejere til nyt erhvervsbyggeri i Odense.

Nabo til Syddansk Universitet, et stenkast fra nyt OUH og to kilometer til E20.

Sådan lyder den geografiske beskrivelse for et nyt byggeprojekt, som ejendomsselskabet Barfoed Group har givet sig i kast med. Og den salgstale har allerede lokket to udlejere til området, der går under navnet Munkebjerg Business Park.

Det fremgår af en pressemeddelse fra Barfoed Group.

Barfoed Group har underskrevet lejekontrakt med Nykredit og revisions- og konsulentvirksomheden PricewaterhouseCoopers, der også går under navnet PwC.

De to udlejere bliver formodentligt langt fra de eneste virksomheder i Munkebjerg Business Park.

Ifølge Barfoed Group lyder det samlede lejemål møntet på erhversdrivende på 15.000 kvadratmeter. I første omagng bliver 6.500 kvadratmeter opført. De er efter planen opført i 2020.

Tilfreds koncerdirektør

- Vi (Barfoed Group, red.) har målrettet søgt efter ambitiøse virksomheder, og vi er meget stolte af at bygge fynske hovedsæder til virksomheder med stærk lokal forankring, og vi sætter en stor ære i at levere flotte rammer til huset, siger koncerndirektør i Barfoed Group, Frederik Barfoed, ifølge pressemeddelsen.

Der ikke kun hos byggeherren Barfoed Group, at man glæder sig til at tage Munkebjerg Business Park i brug til økonomisk rådgivning og pensionssnak.

- PwC i Odense ønsker at være en stærk lokal revisor og rådgiver for fynske virksomheder. Ved at flytte i de nye moderne lokaler i Munkebjerg Business Park kan vi i endnu højere grad møde kundernes behov, fortæller Mikael Johansen, der er partner i PwC.

Munkebjerg Business Park er en del af Munkebjerg Park. Hele området måler i alt 125.000 kvadratmeter. Foruden erhverslejemålene opfører Barfoed Group også boliger svarende til 60.000 kvadratmeter fordelt på 800-900 lejligheder.

Udover boligere, en Nykredit-filial og en PwC-afdeling, bliver Munkebjerg Business Park også hjemsted for blandt andet klinik, hotel samt dagligvarerhandel.

Nedenfor kan du se Barfoed Groups gennemgang af Munkebjerg Business Park.