Fynsk forår: Succesrigt øko-bryggeri køber op og henter ny direktør

Fra 15. august ser en ny fynsk storspiller for økologiske øl og sodavand dagens lys.

Ørbæk Bryggeri har vokseværk. Produktionen er fordoblet, og bryggeriet producerer nu 16 timer i døgnet.

Samtidig har bryggeriet lanceret flere nye varer, blandt andet nye økologiske sodavand og flere alkoholfri øl, da efterspørgslen på både øl og alkoholfri øl stiger kraftigt i disse år.

Samles i ét selskab

Konsekvensen af udviklingen er nu en fusion, hvor Ørbæk Bryggeri og Nyborg Destilleri, der blandt andet producerer økologisk whisky, gin og rom, lægges sammen til ét selskab med navnet Naturfrisk Group A/S.

- Familien og bestyrelsen ønsker med en sammenlægning af Ørbæk Bryggeri og Nyborg Destilleri at udnytte en række oplagte muligheder og synergier.

- Med sammenlægningen tager vi et vigtigt skridt mod realiseringen af vores vision om at blive Danmarks førende leverandør af økologiske drikkevarer, siger bestyrelsesformand Peter Heide Wessel.

Ørbæk Bryggeri og Nyborg Destilleri er langtfra fremmede for hinanden. De to selskaber er begge stiftet og ejet af far og søn Niels og Nicolai Rømer. Det nye er, at de to selskaber nu er fusioneret til ét med navnet Naturfrisk Group A/S.

Tørk Eskild Furhauge tiltræder som administrerende direktør i Naturfrisk Group A/S. Han har mere end 20 års erfaring fra fødevarevirksomhederne Løgismose Meyers, Pågen, Carlsberg og Coca-Cola Tapperierne. PR-foto

Køber jysk sodavandsfirma

Til at stå i spidsen for Naturfrisk Group A/S har bestyrelsen hentet Tørk Furhauge. Han var direktør i Løgismose Meyers, indtil han blev fyret fra den kriseramte virksomhed i september sidste år.

- Jeg synes, det er en spændende opgave at være med til at udvikle Danmarks førende leverandør af økologiske drikkevarer, og Niels og Nicolai Rømer (stiftere og ejere af Ørbæk Bryggeri og Nyborg Destilleri, red) virker som sympatiske mennesker, der oprigtigt vil det bedste for vores natur og miljø. Meget i min egen ånd, siger den nyudnævnte direktør.

Fynsk vokseværk

Og vokseværket stopper ikke her.

Det nye selskab Naturfrisk Group A/S har allerede været på indkøbstur. I kurven landede den økologiske sodavandsproducent Macarn, der ligger i Skærbæk ved Fredericia. Selskabet bliver en del af den fynske koncern fra 15. august.

Macarns stifter og ejer, Jan Kruse Hansen, bliver ansat som salgs- og marketingschef og indtræder i ejerkredsen for Naturfrisk Group.

- Macarns økologiske produkter passer fint ind i Naturfrisk Group’s portefølje og mange af dem bliver desuden allerede i dag tappet på bryggeriet i Ørbæk. Med Jan får Naturfrisk Group desuden en dygtig kommerciel person i ledelsen, som har et godt kendskab til drikkevarebranchen, siger Tørk Furhauge.

Sammenlægning koster direktøren jobbet

Helt så heldig var direktør for Ørbæk Bryggeri Thomas Hald Blouner ikke. Han fratræder sin stilling i forbindelse med sammenlægningen.

Bestyrelsesformand Peter Heide Wessel udtaler i den forbindelse:

- Med sammenlægningen af de to virksomheder har vi valgt at nedlægge stillingen som direktør for Ørbæk Bryggeri. Thomas Hald Blouner har løst en vigtig opgave for Ørbæk Bryggeri, så den del af Naturfrisk Group står klar til næste kapitel i udviklingen af virksomheden, udtaler bestyrelsesformanden.