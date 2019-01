Søvndal om lukning af madordning til kræftsyge børn: - Sulten kommer, når duftene breder sig

Det er ikke kun forældrene til de kræftramte børn på H.C. Andersen Børnehospital ved OUH i Odense, som undrer sig over, at ledelsen har valgt at stoppe en madordning, hvor de indlagte børn kan få lavet mad lavet særligt til dem.

Også regionsrådsmedlem Villy Søvndal (SF) undrer sig over, at afdelingens køkken på grund af besparelser skal lukke med udgangen af februar.

Sulten kommer, når duftene breder sig, det kender vi fra vores eget køkken Villy Søvndal (SF), medlem af Region Syddanmarks sundhedsudvalg

- Der er helt særlige hensyn at tage til kræftramte børn, der har problemer med at indtage mad, siger den garvede politiker til TV 2/Fyn.

Der skal tages særlige hensyn

Villy Søvndal er medlem af Region Syddanmarks sundhedsudvalg og fortæller, at han har snakket med forældre til de kræftramte børn. De fortæller at børnene har tit kvalme og svært ved at spise:

- Derfor er det vigtigt, at maden er lækker og dufter – ikke at maden på OUH ikke gør det normalt, jeg har været der ofte i forbindelse med min kones sygdom, og de laver glimrende mad – men der er helt særlige hensyn at tage til de her børn.

Fakta Indtil 1. marts har Afdeling H2 på H.C. Andersen Børnehospital ved OUH i Odense eget køkken med egen økonoma. Her serveres der næringsberiget mad til børn og forældre. Maden laves fra bunden af afsnittets faste økonoma.



Indlagte børn er automatisk tilmeldt mad i hverdagen. Forældre til både indlagte børn samt børn i daghospitalet kan spise med til følgende priser: Morgenmad: 20,- kroner per person

Middagsmad inklusiv kage: 40,- kroner per person

Aftensmad: 30,- kroner per person Kilde: H.C. Andersen Børnehospital Se mere

Villy Søvndal siger til Tv 2/Fyn, at han vil kæmpe for en ordning, som alle finder tilfredsstillende.

- Er det en omgøring af beslutningen om at fyre økonomaen, der skal til, så må vi gøre det.

Villy Søvndal har haft fat i direktionen på OUH, som oplyser at man vil finde en løsning i dialog med forældrene.

- Men hvad det betyder, ved jeg ikke. Det afgørende for forældrene er jo, at der stadig laves mad på afdelingen. Sulten kommer, når duftene breder sig, det kender vi fra vores eget køkken, siger Villy Søvndal, som vil kræve en redegørelse på et møde sidst på måneden.

- Alt hvad vi kan gøre for at hjælpe i behandlingen af de her børn, det skal vi prøve, afslutter han.

