Sundhedsøkonom: Fokus på det nære lille skridt i rigtig retning

- Det er simpelt hen helt afgørende, at vi får udviklet sundhedstilbuddene uden for sygehusene. Det har vi i virkeligheden ventet på i fem-seks år nu, siger han.

Han er positiv over for planerne om en kvalitetsplan, som fremgår af regeringens udspil. En kvalitetsplan skal ensarte sundhedstilbuddene i kommunerne.

- Det er ligesom det, der blokerer for den videre udvikling lige nu. Man har ikke de her regler og planer for, hvilke tilbud der kan glide ud af sygehusene og over til det kommunale og de praktiserende læger, siger han.

Når man taler om det nære sundhedsvæsen, er det for eksempel udspillets forslag om bedre sundhedstilbud i kommunerne langt fra de store byer frem for på de store supersygehuse.

Udbygningen af det nære sundhedsvæsen har været længe undervejs. Både under den nuværende og forrige regering.

Problem med udskydelse

Den tidligere regering fremlagde sit udspil før valget i 2019, men efter valget var der ikke længere flertal. Det er lidt problematisk, at udspillet er udskudt flere gange, mener Jes Søgaard.

- Dels fordi befolkningen har behov for et sammenhængende sundhedstilbud, men også fordi at sygehusene virkelig er ved at sande til i patienter, som egentlig slet ikke behøvede at komme ind på sygehuset, siger han.

Omvendt mener Jes Søgaard ikke, at der er nok fokus på indsatsen i psykiatrien i regeringens udspil.

Han mener heller ikke, at der er nok fokus på uligheden i sundhedsvæsenet.

Jes Søgaard stiller også spørgsmål ved, om der med planen, bliver gjort nok for at skaffe hænder til sundhedsvæsenet.