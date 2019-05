Min mening: Sundhedsreformen er endnu et svigt af psykisk syge

Af Alexander Grandt, folketingskandidat, Socialdemokratiet

Selvom psykiske sygdomme samlet set er den største sygdomsgruppe i sundhedssystemet, så får sygdomme som depression, bipolarlidelse, angst og adfærdsforstyrrelser som fx ADHD slet ikke den opmærksomhed de fortjener.

Psykiatrien er udsat for et kollektivt politisk svigt på Christiansborg, hvor den ene blok ikke har noget at lade den anden høre for. Nu har regeringen så fremlagt en sundhedsreform, der bedst kan beskrives som lappeløsninger på et ødelagt psykiatrisk system. Der er tydeligvis ingen politisk vilje til for alvor at tage mennesker med psykisk sygdom alvorligt.

Mangler milliarder

Det er til at græde over, særligt når man som jeg har været pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Når man har set hvordan sygdommene æder folk op indefra. Hver dag er der to danskere der tager livet af sig selv. For langt største delen af dem skyldes deres død den psykiske lidelse de aldrig har fået en tilstrækkelig behandling for.

Behandlingen af psykiske sygdomme er underfinansieret med milliarder og det værste er, at Folketinget er pinligt bevidste om problemet. For få sengepladser og for lidt personale betyder, at patienter der har brug for behandling vendes i døren. For tidlige udskrivninger og alt for mange genindlæggelser kendetegner de afbrudte behandlingsforløb. For dem, der ikke skal indlægges, er ventetiden på en privatpraktiserende psykiater alt for lang og har du brug for terapi hos en psykolog, så har vi et amerikaniseret system, hvor dem med forsikringer kommer i første række og dem uden skal have dankortet op af lommen. Det er ikke et sundhedsvæsen som det danske værdigt.

Reformen er bedrag

Ingen af regeringens ansvarlige politiker kan med troværdighed i stemmen svare ja til, at de problemer er løst med regeringens sundhedsreform. Reformen er et optisk bedrag, der skal få regeringen til at virke handlekraftig lige før et folketingsvalg. Medarbejderne fortjener ros og anerkendelse for deres indsats. Det gør politikerne først den dag vi for alvor ligestiller behandlingen af fysiske og psykiske sygdomme.

Antallet af børn og unge med psykiske diagnoser er stigende. I alt har en halv million danskere en psykisk sygdom og en tredjedel af befolkningen forventes at være ramt af psykisk sygdom på et tidspunkt i deres liv. Det her er så stort et samfundsproblem, at Christiansborg er nødt til at vågne op. Vores politiker er valgt til at tage lederskab – så gør det dog også overfor vores psykisk syge.

Indsats over bred front

Vi har brug for et bredt forlig, hvor vi både styrker behandlingen og forebyggelsen. Vi skal løfte psykiatrien med flere ressourcer, men opgaven er lige så meget at sørge for, at mennesker får hjælp inden de er så syge at de skal indlægges. Vi har brug for at systemet ikke blot behandler folks diagnoser, men også er i stand til at hjælpe mennesker med at skabe sunde menneskelige relationer.

Det kræver, at vi sætter ind hos familielægen, giver retten til gratis psykologbehandling, kommer ventelisterne til privatpraktiserende psykiater til livs, giver flere ressourcer og bedre vilkår til socialpædagogerne og ikke mindst inddrager civilsamfund og pårørende, for også mennesker med psykiske lidelser har brug for en omverden, der ikke møder dem med tabu og skam, men med hjerte og varme.