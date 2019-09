Ingen læge i Vollsmose i 15 år: Sundhedsudvalget anbefaler etablering af lægeklinik

Det er 15 år siden, at borgerne i Vollsmose sidst kunne gå til en lokal læge i bydelen. Efter sundhedsudvalgets møde tirsdag aften anbefaler de nu, at økonomiudvalget godkender etableringen af en lægeklinik i Vollsmose.

- Vores anbefaling er at gå videre med sagen, og det betyder, at man afsætter en million kroner til lægerne i kombinationsstillinger, så vi forhåbentlig kan få et sundhedshus til Vollsmose, forklarer formand for Sundhedsudvalget Kasper Ejlertsen (A).

At stillingerne slås op som kombinationsstillinger betyder, at der slås to stillinger op, som fire læger dækker. Ud over aktiviteterne i almen praksis, vil de også fungere som læger på for eksempel indvandremedicinsk klinik og i Odense Kommune.

Kan ikke gøre det alene

I Sundhedsudvalget håber de, at man på sigt vil tilbageføre et lægehus i Vollsmose. Men beslutningen er de ikke alene om.

- Vi er jo rådgivende over for Odense Kommunes økonomiudvalg. Vi kan ikke løse opgaven alene, vi skal både have regionerne og læger til at sige ja, men det er et spændende projekt for bydelen, siger Kasper Ejlertsen.

Sundhedsudvalget har godkendt indstillingen, og nu er det op til økonomiudvalget at føre planerne videre. De gør de til et møde 2. oktober.

Man vil forsøge at gøre stillingerne attraktive ved at stille lokaler og udstyr til rådighed for almen praksis. I samarbejde med Region Syddanmark har Odense Kommune søgt om at få tildelt 3,6 millioner kroner til ombygning og indretning af lokaler til en praksis.

- Vi ved ikke, hvor længe det kommer til at tage at få på plads. Men hellere at det tager lidt længere tid og bliver godt, siger Kasper Ejlertsen.