Kommune tager over: Sunket kutter skal væk

Det bliver Odense Kommune, der skal finde en måde at fjerne den sunkne skude "Vestkapp" i Odense Havn.

Vi tager båden op for hans regning Heine Poulsen, funktionsleder, Park- og Vejdrift, Odense Kommune

Det bekræfter Heine Poulsen, der er funktionsleder ved Park- og Vejdrift i Odense Kommune.

- Vi er ved at undersøge, hvordan vi får den (kutteren, red.) fjernet, forklarer han.

Læs også Efter fire uger på bunden af havnen: - Vi skal have den båd op

Kutteren har ligget på bunden af Odense Havn i en måned siden den sank natten til den 6. juli.

I mellemtiden har Odense Kommune forsøgt at få kontakt til bådens ejermand for at få ham til at fjerne den.

Fakta om "Vestkapp" 1898 – Bygget i det sydlige Norge.

– Bygget i det sydlige Norge. 1920 – Indregisteret i Norge som "Leif" og udstyret med en motor på 10 hestekræfter.

– Indregisteret i Norge som "Leif" og udstyret med en motor på 10 hestekræfter. 1948 – Båden forlænges fra 48 til 60 fod.

– Båden forlænges fra 48 til 60 fod. 1968 – Får motor på 210 hestekræfter.

– Får motor på 210 hestekræfter. 1984 – Indregistreret udenfor Norge

– Indregistreret udenfor Norge 2014 – Får plads i Odense Havn Kilder: Norsk Motorskøyteklubb / Odense Kommune Se mere

Ejeren er ikke vendt tilbage – derfor bliver det kommunen, der skal fjerne båden. I sidste ende vil regningen dog ende på ejerens bord, har Heine Poulsen tidligere forsikret.

- Vi tager båden op for hans regning, understreger funktionslederen.

Ukendt tidshorisont

Selvom kutteren har ligget på bunden af havnen i 30 dage, så kommer der til at gå yderligere tid inden båden bliver fjernet.

Det skyldes, at kommunen først efter påbuddet udløb er gået i gang med at undersøge, hvilke firmaer der kan fjerne båden fra den centrale del af Odense Havn.

Odense Kommune ønsker ikke at oplyse navnet på bådens ejer. Derfor har TV 2/Fyn ikke haft mulighed for at komme i kontakt med manden.