Superhelte trak i løbetøjet for en god sag

Der var kapper og superheltemasker i alle regnbuens farver, da der søndag var Legehelteløb ved Odense Stadion.

Forældre og børn var trukket i deres bedste superheltetøj for at samle penge ind til Legeheltene, der laver aktiviteter og bevægelseslege på børneafdelinger i hele landet.

Jeanette Thobo Bendtsen var sammen med sin søn Sebastian og sin datter Mille i fuld heltemunderingen.

- Det har vi, fordi vi rigtig gerne vil støtte legeheltene. Og så er vi jo selvfølgelig OB-fans, så vi skulle alligevel ud at se kampen.

Fem kvarter før superligakampen mellem OB og FC Nordsjælland blev sat i gang lød startfløjtet til familieløbet til fordel for Legeheltene. De voksne deltagere betalte 90 kroner for at være med. Et beløb, der går til Legeheltene.

Til gengæld var der også en gratis billet til den efterfølgende fodboldkamp til alle, der deltog.

Tid på børneafdelingen

En af grundene til, at Jeanette Thobo Bendtsen var mødt op med sine børn, var, at familien selv kender til at bruge tid på en børneafdeling.

- De støtter et rigtig godt formål. Vi har selv været en del på sygehuset, så vi ved, hvad det betyder for børnene, at vi er der.

Især for de lidt større børn gør Legeheltene en forskel, mener Jeanette Thobo Bendtsen.

- Det gør det nemmere. De skaber noget positivt i en lidt negativ situation. Det betyder rigtig meget, at de er der for at lege med børnene.

Idolerne

Løbet blev afholdt i samarbejde med Odense Boldklub. Noget både Jeanette Thobo Bendtsen og en af Legeheltene selv sætter stor pris på.

- Det er fedt, at børnenes idoler er inde over det her, så man kan kæde det sammen og få en god dag ud af det her, siger Jeanette Thobo Bendtsen.

En af dem, der jævnligt laver aktiviteter for børn indlagt på OUH, er Signe Juel Tange, der kan pryde sig med titlen Legehelt. Hun er også glad for superligaklubbens opbkaning

- Det betyder mega meget, at OB har lyst til at bakke op. De er rigtig gode til at besøge os ude på børneafdelingen. De har været ude at besøge nogle indlagte børn, og børnene synes bare, det er fantastisk.