Efter OB-kamp: Superligaen vil homofobi til livs med banner

Når 29. runde af Superligaen spilles fra fredag til mandag, vil samtlige kampe blive markeret med et klart budskab om, at klubberne står sammen i kampen mod homofobi.

Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Inden de syv kampe fløjtes i gang vil spillerne samle sig rundt om et banner med teksten "Sammen mod homofobi" for at understrege, at tolerance og fællesskab er blandt fodboldens grundværdier, står der i meddelelsen.

Divisionsforeningen håber dermed, at budskabet kommer bredt ud.

- Vi er midt i den afgørende del af sæsonen, hvorfor fokus er rettet mod de vigtige kampe i runde 29, står der.