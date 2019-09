Superschweizer giver borgmester blod på tanden

Hvordan kan en by blive bedre til vækst og erhvervsudvikling?

Det var emnet i Odense, hvor en af verdens førende eksperter indenfor strategi- og forretningsmodeller torsdag havde politikere og repræsentanter fra erhvervslivet på skolebænken.

Her tog schweizeren Alexander Osterwalder imod en gruppe politikere og erhvervsledere fra Odense for at fortælle, hvordan de kickstarter innovation og skaber værdi for borgere med nye ideer.

Mange ideer før én god

Eksperten fra Schweiz har udviklet en model, som er kendt over hele verden som Business Model Canvas, hvor man kan bruge processen til at nå et resultat omkring en idé hurtigt.

- Udfordringen ved innovation er, at folk overvurderer ideen. Det sværeste er ikke ideen. Det sværeste er at tilpasse ideen, indtil det skaber værdi for kunderne eller borgerne. Alt, man skal gøre, er at eksperimentere en masse og så ændre på ideen, indtil den fungerer, fortæller Alexander Osterwalder til TV 2/Fyn.

Han fremhævede blandt andet kaffeproducenten Nestlé, som en virksomhed der har været igennem mange ideer, før de fandt frem til den rigtige – i det her tilfælde Nespresso.

Borgmester: - Det giver blod på tanden

Schweizeren mener, at virksomheder skal bruge cirka ti procent af deres omsætning på innovation, hvis de vil overleve. Dog ser billedet anderledes ud, når det kommer til kommuner, der ifølge eksperten også skal varetage udgifter til skoler og infrastruktur.

- Jeg vil i stedet anbefale, at man har en innovationspost i det offentlige budget. Herved kan du starte småt og komme i gang med innovationsprocessen, skabe værdi, vise værdien og så tilføre flere penge til innovation, siger Alexander Osterwalder.

Til dagens workshop deltog Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), og han var optimistisk i forhold til at skabe en innovativ by og kommune.

- Jeg synes, at den diskussion, vi har haft, giver blod på tanden til at arbejde med vores egen evne til at være innovative. Ikke bare som kommune, men også som by fordi jo bedre vi kan være til at arbejde med innovation, jo flere ideer får vi frem til noget, der kan skabe værdi for virksomheder, borgere og kommunen, fortæller han til TV 2/Fyn.

Dagens workshop var del af et større arrangement, European Business Forum, som Odense har været vært for onsdag og torsdag. Her deltog verdens førende business-tænkere og professorer. Målgruppen har været chefer og specialister på højt niveau.