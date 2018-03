Sur fynbo slog DSB-kontrollør

En 22-årig mand fra Nyborg satte sig tirsdag morgen på 1. klasse i et tog på Roskilde Station. Da en togfører bad ham forlade 1. klasse, fordi han ikke havde billet til det, blev manden så sur, at han slog DSB-medarbejderen..

En 22-årig mand fra Nyborg måtte tirsdag morgen en tur forbi politistationen i Roskilde efter at have slået en DSB-medarbejder, der var i gang med at tjekke billetter ved Roskilde Station. Fynboen blev sur, da togføreren bad ham forlade 1. klasse, fordi han ikke havde billet til det, skriver Ekstra Bladet.

- Han syntes ikke, han ville flytte sig fra området, selvom personalet bad ham om det. Så der var åbenbart en DSB-medarbejder der skulle have en på lampen, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Den 22-årige mand blev anholdt klokken 04.30 tirsdag morgen og bliver nu sigtet for vold mod tjenestemand, som har en strafferamme på bøde eller op til otte års fængsel.