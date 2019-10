Færre æbler i haver og plantager: Surt at være æbleavler på Fyn i år

Det kolde forår og den jævne sommer har sat en klar dæmper på årets fynske æblehøst.

Sidste år holdt fynboerne i kø for at komme af med deres nedfaldne æbler hos Ørbæk Most, hvor de kan veksle ti kilo æbler til en liter friskpresset æblemost.

Men i år er der langt mellem bilerne.

TV 2/Fyn har tidligere fortalt om, hvordan forårets frost har ramt de fynske æbleavleres produktion. Men også de fynske haveejere og producenterne af æblemost mærker nu følgerne af de mange frostnætter i foråret.

Og et af de steder er netop Ørbæk Most.

- Vi har en forventning om, at vi når mellem 300 og 400 tons, og set i lyset af sidste år, som var et kæmpestort æbleår, så bliver det cirka en tredjedel, vi modtager i år, siger Jesper Dalskov-Rasmussen, der er markedschef ved Ørbæk Most.

Det samme har de mærket ude hos de fynske haveejere.

- Der er ikke så mange, som der plejer. Der er ikke så mange æbler i år, siger Inge Karin Ilskov, der er kommet til Ørbæk fra Revninge med en trailer med æbler.

Langt færre æbler

Det er den sene nattefrost i maj måned, der kom midt i æbletræernes blomstring, der har gjort, at der i år slet ikke er kø for at læsse æbler af.

Det forplanter sig hurtigt helt ind i produktionen, fortæller markedschefen.

- Det gør, at der kommer færre herud - og det gør jo egentlig, at vi har færre æbler til rådighed til vores produktion, siger Jesper Dalskov-Rasmussen og fortsætter:

- Vi har modtaget æbler herude i to en halv uge, og i den tid har vi modtaget lige så mange æbler, som vi gjorde på tre dage i 2018. Så der er meget stor forskel på høsten i forhold til sidste år, siger Jesper Dalskov-Rasmussen.

For Inge Karin Ilskov gør det ikke den store forskel, at æblehøsten i år har været noget sløj.

- Jeg tænker, at der sikkert er mange til næste år, hvis vi er mere heldige med foråret. Det gør ikke noget for os. Det er værre med dem, der har en æbleplantage og skal leve af det. Men for os er det fint nok, siger Inge Karin Ilskov.