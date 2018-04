Susanne Crawley om dødstrusler: Jeg tænker på min mand og mine børn

Det berører Susanne Crawley Larsen at se, hvordan hendes nærmeste reagerer på dødstruslerne mod hende fra den mand, der onsdag blev varetægtsfængslet.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) er ikke bange, efter at manden, der truede hende på livet, er blevet varetægtsfængslet.

- Det berører mig at se, hvordan min mand reagerer. Jeg har også børn, som skal læse og se det her. Det svære er, hvor bange man skal være. Indtil videre har jeg valgt ikke at være bange, siger Susanne Crawley Larsen.

Læs også 52-årig varetægtsfængslet for trusler mod rådmand

Ikke den eneste

Susanne Crawley Larsen (R) er ikke den første folkevalgte politiker, der er blevet udsat for trusler. Den varetægtsfængslede mand truede i videoerne også flere lokalpolitikere.

- Hvis vi ikke reagerer, så risikerer man, at det bliver hverdag og man vænner sig til det, og det synes jeg ikke, man skal. Det er helt fint at være uenig i min politik, men det skal jo være på en måde, hvor vi taler ordentlig sammen, siger Susanne Crawley Larsen.

Hun regner ikke med, at gerningsmanden er færdig med at true hende

- Jeg har set dele af videoen, og det virker som om, at det nok er noget, han synes er vigtigt, siger Susanne Crawley Larsen.