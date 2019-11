Besparelser i Assens: Sussie frygter fyringer og dødsfald

Assens Kommune skal spare 37,5 millioner kroner over de næste tre år. Og det vil gå ud over sygeplejen, hvor der skal spares et millionbeløb.

Det vækker bekymring blandt en stor gruppe lokale i kommunen. I foråret stiftede Sussie Elkjær facebookgruppen “Assens Kommune svigter ældre og handicappede”, der i dag har 1.400 medlemmer.

- Der vil komme fyringer. Det vil sige, at hjemmeplejen eller sygeplejerskerne skal løbe stærkere. Det vil sige, at kvaliteten af deres arbejde vil blive forringet. Det kan i det lange løb give indlæggelser - senere måske dødsfald, siger Sussie Elkjær fra Vissenbjerg til TV 2/Fyn.

Uværdigt for ældre

Hun bakkes op af Henning Emdal, der har stiftet en støttegruppe, som skal skabe bedre forhold for ældre og handicappede i kommunen.

- Det er uværdigt over for de ældre, som ikke kan få den hjælp, de har behov for, siger Henning Emdal.

Kommunen skal finde pengene et sted. Er det ikke forståeligt, at den er nødt til at spare?

- Jo, men det er bare de forkerte områder, siger Sussie Elkjær.

- Det er bare underligt, at det hver gang går ud over ældreområdet og det sociale område. Det er dem, der sparer mest, og man kigger ikke opad i systemet, hvor man måske også kunne finde besparelser, tilføjer Henning Emdal.

Demonstrationer i Assens

Facebookgruppen håber på dialog med byrådspolitikerne, der mandag endeligt skal vedtage besparelserne.

Det er endnu ikke fastlagt, præcist hvor mange millioner kroner der skal spares i sygeplejen i Assens Kommune.

I forbindelse med byrådsmødet vil der være demonstrationer i Assens for at bakke hjemmeplejen og sygeplejerskerne op.