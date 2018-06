Suveræn Miss Yver kåret: Nummer 486

Der var gang i bedømmelsen af de bedste yvere på Det fynske Dyrskue i dag. I morgen er det den absolutte elite.

"God patteplacering, god pattelængde, fornem tilhæftning, godt yverbånd."

Dommerne var fulde af lovprisning, da Det Fynske Dyrskue i dag tog hul på den hårde konkurrence om de bedste koyvere.

Fredag blev brugt til at uddele til de ypperste inden for de forskellige racer af malkekøer.

Og inden for jersey blev nummer 486 en suveræn vinder.

Mens beboerne stod og undrede sig over, at de rutinerede dommere ikke tog køerne nærmere i øjesyn, men betragtede de svulmende herligheder på kølig afstand, var der måske en årsag til den afmålte distanceafstand.

Flere af malkekøerne havde tilsyneladende eksamens-stress, tissetrang og det, der var værre, og så var en vis sikkerhedsafstand vel på sin plads.

Med køligt overblik, og et hurtig klap på bagfjedringen, så var vinderne i de forskellige race-kategorier fundet.

Mens der er lagt op til, at nedtone de ydre fordele ved de kommende Miss World-konkurrencer inden for den menneskelige bestand, blev der ikke holdt igen med at rose dagens vindere inden for de firbenede.

- Det er bare sådan et yver, man vil have i en besætning. Det er suværent, lød det oprindeligt rosende og ikke køns-diskrimminerende fradommeren om ko nummer 486.