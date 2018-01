Suveræn Viktor Axelsen spadserer i finalen i Malaysia

Viktor Axelsen havde ingen problemer med at spille sig i finalen i badmintonturneringen Malaysia Masters.

Den fynske badmintonstjerne Viktor Axelsen er klar til finalen i badmintonturneringen Malaysia Masters efter sejr på 21-15, 21-11 over Daren Liew fra Malaysia.

Malaysieren var godt med i første sæt, hvor Axelsen havde svært ved at komme i gang.

Axelsen kom dog flot tilbage og bragte sig foran 16-12. Daren Liew nåede at reducere til 15-18, inden danskeren snuppede de sidste tre point.

I andet sæt var det fynboen, som kom bedst fra start, men Daren Liew kæmpede for sagen med hjemmepublikum i ryggen.

Axelsen kom foran 11-8, da Daren Liew sendte fjerbolden ud over sidelinjen. Det skete alt for ofte for hjemmebanehelten.

Forspringet blev bare større i slutningen af andet sæt, hvor Axelsen bragte sig foran med hele 18-10, inden verdensetteren kort efter vandt kampen.

I søndagens finale skal Axelsen møde japaneren Kenta Nishimoto, der er nummer 29 i verden og tidligere lørdag slog Hans-Kristian Vittinghus i semifinalen.

